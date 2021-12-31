Путин продлил полномочия гендиректора РФПИ еще на пять лет

Президент России Владимир Путин продлил полномочия генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева еще на пять лет, сообщает ТАСС. Кроме того, Гендиректор РФПИ на встрече с президентом рассказал об успехах в работе фонда, в частности, о российских вакцинах «Спутник V» и «Спутник Лайт».

«Мы видим, что «Спутник» показывает результаты как лучшая вакцина в мире. Венгрия недавно опубликовала данные, где «Спутник» превышает все другие вакцины по уровню защиты от смертности от COVID, и привитые «Спутником» в 130 раз защищены больше, чем люди, которые не привиты, от смертности от COVID, в разы лучше, чем другие вакцины», — отметил Дмитриев.

Путин также позитивно оценил работу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«10 лет исполняется с создания РФПИ как нашего суверенного фонда. За это время проделана большая работа, пройден большой путь, и привлечено достаточно много средств в экономику России, налажены партнерские отношения со многими суверенными фондами в мире, с частными фондами», — сказал глава государства.

gxpnews