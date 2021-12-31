Путин подписал законы о контроле за ветпрепаратами и лекарствах офф-лейбл

Президент России Владимир Путин подписал законы об обеспечении контроля за назначением и применением лекарственных препаратов в ветеринарии и об использовании при лечении детей лекарственных препаратов, которые не утверждены уполномоченными органами для применения по определенным показаниям (препараты офф-лейбл). Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Закон, касающийся оборота ветеринарных препаратов, предусматривает, что оформлять требования об отпуске лекарственных препаратов для ветеринарного применения будут организации и индивидуальные предприниматели, которые занимаются содержанием, разведением и выращиванием животных. При этом рецепт на лекарственный препарат для ветеринарного применения можно будет оформить в федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии, сделать это можно будет в электронной форме. Он вступит в силу с 1 марта 2023 года.

Закон о препаратах офф-лейбл разрешает использовать в системе обязательного медицинского страхования препараты офф-лейбл для лечения детей с онкологическими, гематологическими и тяжелыми орфанными заболеваниями. Кабмин наделяется полномочиями по установлению перечня соответствующих заболеваний и состояний, а также критериев соответствия в отношении применяемых лекарственных препаратов.

Согласно новым нормам для лечения детей могут использоваться препараты офф-лейбл, уже включенные в клинические рекомендации или стандарты оказания медпомощи. При этом пациент или его представитель должны быть в обязательном порядке проинформированы об особенностях применения таких препаратов, а также дать согласие на их использование.

Также документ предусматривает, что подросток, достигший 18-летнего возраста, может продолжить лечение в детском центре, где оно было начато, до 21 года. Такие нормы необходимы для обеспечения непрерывности и комплексности лечения заболевания, возникшего в детском возрасте.

gxpnews