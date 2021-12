Stada и ведущие эксперты обсудили возможность использования антиагрегантов во время и после COVID-19

РНК-вирус SARS-CoV-2 стал причиной самой масштабной пандемии XXI века. К концу 2021 года коронавирусом в мире заразились свыше 275 млн человек, в России – более 10,2 млн. Сейчас особенную остроту приобретают вопросы повышения эффективности профилактики и лечения COVID-19, а также осложнений этого заболевания. Последствия COVID-19 могут давать о себе знать в течение нескольких месяцев: есть риск развития когнитивных нарушений, сердечно-сосудистых патологий – образования тромбозов, инфаркта миокарда. В группе риска больные COVID-19, имеющие сопутствующие ССЗ и факторы риска их развития (сахарный диабет, артериальная гипертензия, пожилой возраст, ожирение, курение), а также иммунодефицит, онкологические заболевания1,2.

В 2021 году ученые проанализировали частоту тромботических осложнений у пациентов, поступивших в больницы Нью-Йорка с острыми респираторными заболеваниями в 2002–2014 годах и с COVID-19 – в 2020-м. Оказалось, что у пациентов с COVID-19 тромбоз встречался намного чаще (16% против 5% у больных другими респираторными инфекциями)3. Повреждение вирусом SARS-CoV-2 вызывает нарушение работы сосудистой системы, влияет на параметры крови, вызывая активацию тромбоцитов. Это приводит к внутрисосудистому тромбообразованию, а в конечном счете – к выраженной гипоксии. Риск развития ССЗ и артериальных тромбозов повышается с момента подтверждения диагноза.

С целью выработки единой позиции клиницистов по эффективности антитромботической терапии по инициативе фармкомпании Stada было проведено заседание Экспертного совета под председательством директора НМИЦ терапии и профилактической медицины, главного специалиста по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксаны Драпкиной и руководителя отделения неотложной кардиологии с блоком кардиореанимации ЦКБ с поликлиникой, главного внештатного специалиста-кардиолога Управделами Президента РФ Никиты Ломакина4. В дискуссии участвовали специалисты в области кардиологии и ангиологии, лабораторной медицины, гематологии, клинической фармакологии, реанимации и интенсивной терапии. У всех участников заседания имелся клинический опыт лечения пациентов с COVID-19 в стационарах и амбулаторных условиях, а также терапии пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции.

Участники обсуждения разработали резолюцию совета, опубликованную затем в журнале «Терапия»5 и отражающую экспертный взгляд на применение антиагрегантов, к которым относится АСК, для лечения определенных групп пациентов.

Особые рекомендации эксперты выработали для заболевших COVID-19 пациентов, имеющих сопутствующие ССЗ: если они уже принимают антиагреганты, то им рекомендуется продолжить терапию этими препаратами во время и после COVID-19 – для нивелирования рисков инфаркта миокарда и ишемического инсульта. Однако использование антиагрегантов совместно с антикоагулянтами повышает риск геморрагических осложнений, поэтому советом рекомендовано использовать минимально возможные дозы АСК – 75 мг. Если же пациенты с риском развития ССЗ по каким-то причинам не принимали АСК, то их необходимо мотивировать к приему препарата.

Пациентам, у которых ССЗ развились во время коронавирусной инфекции, следует руководствоваться актуальными рекомендациями научных сообществ, учитывая повышенный ишемический и тромботический риск, а также межлекарственное взаимодействие. Инфекционный процесс в то же время должен рассматриваться как фактор риска сердечно-сосудистых осложнений.

Исследования показывают, что применение АСК у пациентов с COVID-19, проходящих лечение в стационаре, связано с сокращением сроков госпитализации. Например, результаты британского исследования RECOVERY6 продемонстрировали, что применение АСК уменьшает длительность госпитализации на один день и повышает вероятность выписки из стационара в течение 28 дней. Наибольшую эффективность АСК показала у пациентов, которые начали применять антиагрегант в первые семь дней с момента постановки диагноза, а также у пациентов, не принимавших антикоагулянты. Вопрос о добавлении АСК к стандартной антикоагулянтной терапии может быть рассмотрен у пациентов низкого риска геморрагических осложнений при отсутствии противопоказаний.

Амбулаторным пациентам, не получающим антикоагулянты, возможно назначение АСК в минимально возможной дозе – 75 мг, чтобы снизить риск осложнений и неблагоприятных исходов. В этом случае необходимо тщательно взвесить соотношение пользы терапии и возможного риска геморрагических осложнений.

Установлено, что вирус повреждает кишечник, что может привести к нарушению всасывания лекарств7. Поэтому специалисты сошлись во мнении, что по возможности следует отдавать предпочтение препаратам, всасывающимся преимущественно в желудке, например, АСК без кишечнорастворимой оболочки.

Таким образом, заключили эксперты в резолюции, применение АСК во время и после COVID-19 нацелено на снижение риска кардиоваскулярных тромботических осложнений, повышение качества оказываемой медицинской помощи и снижение затрат на лечение.

Материал подготовлен при поддержке АО «Нижфарм» (группа компаний STADA)

Фото: www.ventonuovo.eu

