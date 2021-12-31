Яков Сандаков покинул пост главы Минздрава Иркутской области

Министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков покидает свой пост 30 декабря 2021 года по истечении срока контракта. С 31 декабря исполнять обязанности министра будет первый заместитель Анна Данилова. На должности главы регионального Минздрава бывший главврач московской поликлиники №109 проработал чуть больше года.

На своей личной странице в соцсети «ВКонтакте» Яков Сандаков не рассказал о причинах ухода с должности, но подвел итоги работы на посту министра. По его словам, в регионе началась стабилизация работы скорой помощи, было налажено лекарственное обеспечение пациентов с COVID-19. Регион приобрел 595 единиц медоборудования, включая три компьютерных томографа, а также 93 автомобиля по программе модернизации первичного звена. Помимо этого, через капремонт прошли 10 объектов, в регионе открылись две новые врачебные амбулатории и 54 фельдшерско-акушерских пункта.

Яков Сандаков получил образование в Пермской государственной медицинской академии им. академика Е.А. Вагнера по специальности «лечебное дело», в 2006 году окончил ординатуру по специальности «хирургия». С 2009 года руководил хирургическим стационаром Центра профессиональной медицины, затем работал заместителем главврача Городской детской больницы №15 Перми.

В 2014 году Сандаков переехал в Москву, где заведовал стационаром в ГК «Медси». После этого возглавлял Диагностический центр №3, а с апреля по ноябрь 2020 года руководил Городской поликлиникой №109 ДЗМ.

В ноябре 2020 года Яков Сандаков указом губернатора Игоря Кобзева был назначен министром здравоохранения Иркутской области вместо Натальи Ледяевой, которая ушла в отставку на фоне уголовного дела о поставке контрафактных средств индивидуальной защиты в медучреждения региона на общую сумму 40 млн рублей. Чиновницу подозревают в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), она находится под домашним арестом.