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Яков Сандаков покинул пост главы Минздрава Иркутской области

Яков Сандаков, бывший министр здравоохранения Иркутской области

Министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков покидает свой пост 30 декабря 2021 года по истечении срока контракта. С 31 декабря исполнять обязанности министра будет первый заместитель Анна Данилова. На должности главы регионального Минздрава бывший главврач московской поликлиники №109 проработал чуть больше года.

На своей личной странице в соцсети «ВКонтакте» Яков Сандаков не рассказал о причинах ухода с должности, но подвел итоги работы на посту министра. По его словам, в регионе началась стабилизация работы скорой помощи, было налажено лекарственное обеспечение пациентов с COVID-19. Регион приобрел 595 единиц медоборудования, включая три компьютерных томографа, а также 93 автомобиля по программе модернизации первичного звена. Помимо этого, через капремонт прошли 10 объектов, в регионе открылись две новые врачебные амбулатории и 54 фельдшерско-акушерских пункта.

Яков Сандаков получил образование в Пермской государственной медицинской академии им. академика Е.А. Вагнера по специальности «лечебное дело», в 2006 году окончил ординатуру по специальности «хирургия». С 2009 года руководил хирургическим стационаром Центра профессиональной медицины, затем работал заместителем главврача Городской детской больницы №15 Перми.

В 2014 году Сандаков переехал в Москву, где заведовал стационаром в ГК «Медси». После этого возглавлял Диагностический центр №3, а с апреля по ноябрь 2020 года руководил Городской поликлиникой №109 ДЗМ.

В ноябре 2020 года Яков Сандаков указом губернатора Игоря Кобзева был назначен министром здравоохранения Иркутской области вместо Натальи Ледяевой, которая ушла в отставку на фоне уголовного дела о поставке контрафактных средств индивидуальной защиты в медучреждения региона на общую сумму 40 млн рублей. Чиновницу подозревают в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), она находится под домашним арестом.

Источник: РИА Новости
Фото: личная страница Якова Сандакова в соцсети «ВКонтакте»

vademec

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31 декабря, 2021 | Просмотров: 90