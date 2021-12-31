В аптеках заканчиваются ртутные термометры

Представители аптечных сетей, дистрибьюторов и маркетплейсов рассказали «Ведомостям» о скором исчезновении ртутных термометров с российского рынка. Сейчас они распродают остатки продукции, которая была закуплена еще в 2020 году. Исчезновение термометров связывают с Минаматской конвенцией, которая с 2020 года запрещает производство, экспорт и импорт некоторых видов ртутьсодержащей продукции. Представители аптечных сетей, дистрибьюторов и маркетплейсов рассказали «Ведомостям» о скором исчезновении ртутных термометров с российского рынка. Сейчас они распродают остатки продукции, которая была закуплена еще в 2020 году. Исчезновение термометров связывают с Минаматской конвенцией, которая с 2020 года запрещает производство, экспорт и импорт некоторых видов ртутьсодержащей продукции.

Минаматская конвенция, ограничивающая использование ртути в бытовых условиях, была подписана в 2013-2014 годах 128 странами, включая Россию. Начиная с 2020 года положения конвенции запрещают производство ртутных термометров. Крупнейшим производителем таких термометров является Китай. По состоянию на 2019 год на него приходилось 95,7% импортированных в Россию термометров.

Аптечная сеть «36,6» практически полностью распродала ртутные термометры. В «Ригле» заявили, что поставки этого товара из Китая прекратились в I квартале 2021 года. Компания распродавала с того времени остатки термометров компаний Jiangsu Yuyue Medical Instruments и Wuxi Medical Instrument Factory, дистрибьютора Amrus Enterprises и российской компании «Термоприбор». С декабря в аптеках сети продаются только термометры отечественного производителя, хотя и эти запасы сильно сокращаются.

ЦВ «Протек» реализует остатки ртутных термометров для ранее забронировавших их клиентов, рассказал коммерческий директор дистрибьютора Борис Попов. Импортных поставок в 2021 году не было: продаются зарубежные термометры, завезенные в 2020 году, и отечественная продукция. В результате «Протек» отгрузил в 2021 году этого товара на 70% меньше, чем в 2020 году.

По данным DSM Group, ртутные термометры были самыми популярными в России у населения, так как они имеют высокую точность измерения, низкую цену и долгий срок службы. Всего в 2021 году в России было продано 6,68 млн термометров на 2,5 млрд рублей. Продажи конкретно ртутных термометров снизились в два раза по сравнению с 2020 годом – аптечные сети продали 2,1 млн упаковок. Продажи инфракрасных термометров в штуках также снизились на 43% – до 90 тысяч упаковок, а безртутных и цифровых выросли на 11% – до 1,21 млн и на 8% – до 3,33 млн упаковок соответственно.

В «Сбер Еаптеке» рассказали, что сейчас большая часть продаж приходится на электронные и безртутные термометры, но год назад ситуация была иная: лидером были ртутные изделия. В ноябре 2021 года продажи ртутных термометров снизились на 63% по сравнению с ноябрем 2020 года, а в декабре – на 20%.

Правительство РФ в апреле 2020 года выпустило постановление №430, согласно которому под упрощенную процедуру регистрации попали бесконтактные термометры, аппараты ИВЛ, системы искусственного кровообращения и другие. В июне 2020 года список наименований был расширен еще на 363 вида медизделий.