Правительство продлило «Фармасинтезу» принудительную лицензию на ремдесивир на год

Правительство РФ 28 декабря 2021 года утвердило распоряжение, разрешающее «Фармасинтезу» год производить ремдесивир без согласия патентообладателя – Gilead Sciences. Американской компании «Фармасинтез» будет отчислять 0,5% с продаж дженерика в России. Ремдесивир применяется при лечении COVID-19 в стационаре. Правительство РФ 28 декабря 2021 года утвердило распоряжение, разрешающее «Фармасинтезу» год производить ремдесивир без согласия патентообладателя – Gilead Sciences. Американской компании «Фармасинтез» будет отчислять 0,5% с продаж дженерика в России. Ремдесивир применяется при лечении COVID-19 в стационаре.

Постановление принято «в связи с крайней необходимостью, связанной с охраной жизни и здоровья граждан».

Минздрав России должен уведомить Gilead о решении правительства до 31 января 2022 года, Минпромторг – контролировать выплату «Фармасинтезом» компенсации.

Первое подобное распоряжение по «Фармасинтезу» и ремдесивиру правительство опубликовало год назад. Действие документа должно было закончиться 31 декабря 2021 года. Это распоряжение стало первым случаем применения ст. 1360 Гражданского кодекса о принудительном лицензировании. В Gilead пытались оспорить решение правительства в Верховном суде РФ, но не добились успеха.

В первом распоряжении тоже говорилось о необходимости выплаты компенсации патентообладателю, но порядок ее расчета правительство утвердило только в октябре 2021 года. Производитель дженерика должен отчислять патентообладателю 0,5% выручки от продаж.

Gilead и «Фармасинтез» зарегистрировали в России ремдесивир в один день – 14 октября 2020 года. С 2021 года ремдесивир включен в ЖНВЛП. На тот момент «Фармасинтез» зарегистрировал предельную цену, а Gilead не сделала этого до сих пор. Препарат Gilead Веклури закупается у единственного поставщика для оказания экстренной медпомощи при распространении COVID-19. Кроме того, Gilead получила разрешение на временное обращение партии Веклури в декабре 2021 года.

Ремдесивир входит в рекомендации Минздрава по лечению, диагностике и профилактике новой коронавирусной инфекции и присутствует во всех схемах лечения COVID-19 в стационаре. В октябре 2021 года правительство выделило средства на централизованную закупку ремдесивира. Ремдеформ от «Фармасинтеза» на общую сумму 4,1 млрд рублей вызвались поставить близкие Викраму Пунии компании. В конце декабря 2021 года был заключен еще один подобный контракт на 204,6 млн рублей.