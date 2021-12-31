«Л’Этуаль» в Москве открывает аптеки

В магазине косметики и парфюмерии «Л’Этуаль» на Новом Арбате открылся аптечный пункт. Всего сеть планирует открыть до 15 точек в существующих магазинах.

Сеть магазинов косметики и парфюмерии «Л’Этуаль» открывает аптечные пункты, пишет Vademecum. Первая точка появилась в магазине на Новом Арбате в Москве. Менеджер аптечной сети сообщил о планах по открытию 15 аптек в Москве и нескольких крупных городах.

Управляющая сетью магазинов ООО «Алькор и Ко» получило лицензию на розничную торговлю препаратами в 2011 году. Всего зарегистрировано пять точек: магазины на Нахимовском проспекте, Зеленом проспекте в Новогиреево, Земляном Валу и в поселке Знамя Октября в Новомосковском округе и на Новом Арбате.

«Л’Этуаль» — крупнейшая сеть на рынке розничной торговли парфюмерно-косметической продукцией. Основана в 1997 году. Сетью управляет компания «Алькор и Ко», принадлежащая кипрскому офшору Letu Holdings. Конечные бенефициары компании неизвестны. Основатель сети Максим Климов скончался в 2013 году. По данным Forbes, в сети насчитывается 900 магазинов более чем в 200 городах. Также у нее есть бизнес по производству косметики.

На HeadHunter «Л’Этуаль» разместил вакансии фармацевтов-провизоров в две аптеки – на Новом Арбате и в Новогиреево.

Ринат Васбеев

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