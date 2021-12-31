Гинцбург рассказал о наборе добровольцев для исследования назальной вакцины от COVID-19

Набор добровольцев для исследования назальной вакцины против новой коронавирусной инфекции в России начнется 15 января. Планируется набрать несколько групп людей — как вакцинированных, так и нет, сообщил ТАСС директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«После того, как первые люди будут набраны, сразу же начнутся исследования, будет несколько групп испытуемых. Группы будут разные. И привитые, и нет. Самая большая сложность будет набрать тех, кто не привит и не переболел», — рассказал он.

Кроме того, в рамках этих исследований также будет испытываться разработанная центром тест-система по определению уровня антител после применения непосредственно назальной вакцины.

«Тест-системы нам понадобятся немного попозже, когда они [добровольцы] будут уже провакцинированы [назальной вакциной], недели на две-три позже. Тогда будем смотреть, насколько на конкретных людях наши тест-системы хорошо работают», — заключил он.

В октябре Минздрав выдал Центру им. Гамалеи разрешение на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея.

В мае Гинцбург говорил, что назальная вакцина от коронавируса выйдет на клинические исследования в конце 2021 — начале 2022 года, а регистрация препарата может пройти уже в 2022 году.

По его словам, эта вакцина не отменит необходимость обычной прививки, а станет дополнением к ней, обеспечивающим еще один барьер на пути инфекции. По словам ученого, назальная форма создает местный иммунитет в носоглотке и дополнительный барьер для вируса, который пытается проникнуть в наш организм.

Назальная форма вакцины «Спутник» поступит на рынок в первом квартале 2022 года, говорится в сообщении российской вакцины в Twitter со ссылкой на Центр им. Гамалеи.

«Назальная вакцина «Спутник» будет особенно эффективна против самого заразного варианта «Омикрон» не только с точки зрения защиты от инфекции, но и с точки зрения предотвращения распространения», — говорится в сообщении.

12 декабря «ФВ» писал, что договор на исследование первых двух фаз назального «Спутника» заключен 7 декабря 2021 года с компанией «Экселлена Рисерч энд Девелопмент». Исследование будет проводиться в рамках выполнения государственного задания центра, указано в договоре. Сумма контракта — 51 млн руб. Информация размещена на сайте zakupki.gov.ru.

Это исследование второй назальной вакцины, которое планирует Центр им. Гамалеи. Ранее «ФВ» сообщал о разработках и планировании исследования на добровольцах назальной вакцины, разработанной на основе вирусоподобных частиц, или VLP.

В конце ноября глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев говорил, что уже в 2022 году на международные рынки ожидаются поставки назальной формы вакцины против коронавируса «Спутник V».

pharmvestnik