«КОВИД-глобулин» получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава

Препарат «КОВИД-глобулин» от компании «Микроген» получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава России.

Препарат для лечения коронавирусной инфекции «КОВИД-глобулин» получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава России, которое будет действовать до конца 2025 года. Запись об этом размещена на сайте ГРЛС. Владелец регудостоверения – АО «Нацимбио», производитель АО «НПО «Микроген». Обе компании входят в Госкорпорацию Ростех.

Препарат создан на основе плазмы крови переболевших COVID-19 доноров, и содержит антитела к коронавирусу класса G. Лекарственная форма – раствор для инфузий. Экстренное разрешение на применение «КОВИД-глобулин» получил в марте 2021 года по итогам доклинических и первой фазы клинических исследований.

Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил об успешном завершении двух заключительных фазы клинических исследований. Принцип действия препарата основан на свойстве антител нейтрализовывать циркулирующие в данный момент штаммы коронавируса. Антитела связываются с белком на поверхности вируса, не позволяя ему проникать в клетки, и блокируют его распространение в организме, сообщается на сайте Ростеха.

В инструкции по применению препарат указано, что он может применяться для лечения инфекции средней степени тяжести в составе комплексной терапии для людей от 12 до 60 лет. Противопоказания включают повышенную чувствительность к иммуноглобулину человека, аллергические реакции на препараты крови человека, период грудного вскармливания, аутоиммунные заболевания.

«Для производства «КОВИД-глобулина» используется только плазма доноров с высоким титром антител к COVID-19. Препарат характеризуется высокой степенью очистки и вирусбезопасности, а также более высокой концентрацией антител по сравнению с исходным сырьем. Разработанная нами технология позволяет выпускать «КОВИД-глобулин» с определенной стандартизированной концентрацией вируснейтрализующих антител в каждом флаконе, что обеспечивает эффективность применения препарата», – приводит пресс-служба Ростеха слова генерального директора «Нацимбио» Андрея Загорского.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает неоправданным переливание заболевшим плазмы крови переболевших COVID-19. Это следует из обновленных рекомендаций организации. Имеющиеся данные не подтверждают увеличение выживаемости больных и снижение потребности в искусственной вентиляции легких.

Фото: Ростех

Елена Сидорова

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