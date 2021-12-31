«Промомед» начал регистрацию перорального препарата MSD от COVID-19

Компания «Промомед» подала документы на регистрацию противовирусного перорального препарата для лечения COVID-19. Патент на молнупиравир принадлежит компании MSD. Минздрав включил лекарство в обновленные схемы лечения COVID-19.

Минздрав начал процедуру регистрации препарата молнупиравир, документы подала компания «Промомед». Информация об этом 30 декабря появилась в государственном реестре лекарственных средств. Препарат регистрируется с торговым названием «Омнивир».

Молнупиравир является противовирусным препаратом прямого действия, который, встраиваясь в геном, нарушает процесс репликации коронавируса. Молнупиравир применяется перорально. Разработкой занимается компания MSD (в США и Канаде — Merck&Co) и Ridgeback Biotherapeutics под торговым названием Lagevrio.

Патентный фонд лекарственных средств (Medicines Patent Pool) объявил в конце октября о заключении соглашения с MSD для облегчения производства дженериков своего препарата молнупиравир. Лицензия покроет 105 стран с низким и средним уровнем дохода, а передача технологий будет бесплатной. Среди этих стран нет ни одной из ЕАЭС. Молнупиравир будут производить компании, которых выберет фонд и которые подадут заявки на получение сублицензии.

Минздрав изменил рекомендации по лечению COVID-19, включив в перечень разрешенных противовирусных препаратов молнупиравир. Изменения внесены в 14 версию рекомендаций 28 декабря.

Ранее Минздрав выдал компании «Р-фарм» разрешение на обращение в период пандемии молнупиравира, торговое название «Лагеврио».

Ранее «ФВ» сообщал, что FDA дало экстренное разрешение на применение молнупиравира в США. Препарат рекомендован в первые пять дней появления симптомов амбулаторным пациентам старше 18 лет.

Елена Воронина

Елена Калиновская

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