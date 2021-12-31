СМИ сообщили о планах Samsung по покупке Biogen

Biogen обратилась к Samsung Group с предложением о покупке своих акций, пишут южнокорейские СМИ. Стороны назвали сообщения не соответствующими действительности. При этом акции испытывающей проблемы американской компании резко взлетели на бирже.

Korea Economic Daily сообщила со ссылкой на источники в инвестиционном банке, что Biogen обратилась к Samsung с просьбой купить ее акции. Стоимость сделки оценивается изданием в 42 млрд долл. Samsung BioLogics, как пишет Reuters, заявила позже, что сообщение не соответствует действительности, без каких-либо подробностей. Biogen отказалась комментировать рыночные слухи.

Новость о потенциальной сделке появилась на фоне проблем американской компании из-за провальных продаж препарата для лечения болезни Альцгеймера Aduhelm. За последние два квартала новое средство Biogen принесло компании всего несколько миллионов долларов дохода, и ради экономии средств она может сократить до 1000 сотрудников.

Акции Biogen подскочили на 9,46%, с 235 долл. за бумагу до 262,40. При этом еще летом, до выхода спорного Aduhelm акции компании стоили около 400 долл.

В июне южнокорейская компания заявила, что планирует вложить 205 млрд долл. в свой растущий бизнес, включая биофармацевтику, до 2023 года. «Мы продолжаем искать подходящее время для инвестиций в США, а также в Европу», — рассказал в интервью Fierce Pharma генеральный директор Samsung Biologics Джон Рим.

Ринат Васбеев

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