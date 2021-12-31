Оксана Юрченко возглавила аптечное направление в сети магазинов «Л’Этуаль»

Оксана Юрченко будет развивать аптечное направление в сети магазинов косметики и парфюмерии «Л’Этуаль». Первая точка продажи открылась в Москве.

Экс-директор по развитию УК «Аптечные традиции» (Москва) и экс-руководитель отдела закупок АС «Сана» (Воронеж) Оксана Юрченко будет заниматься фармацевтическим розничным бизнесом в структуре сети магазинов «Л’Этуаль». Об этом «ФВ» сообщили источники. Сама Юрченко от комментариев отказалась.

Как уже сообщал «ФВ», в марте этого года Юрченко, занимавшая должность управляющего директора «Аптечных традиций» с 2019 года, а с ноября 2020 – должность директора по развитию, покинула компанию. Вместе с ней уволились сотрудники отдела закупок, бухгалтерии, дизайна и отдела кадров. Отвечая на вопрос о новом месте работы, тогда Оксана Юрченко сказала, что рассматривает несколько предложений. Спустя несколько недель она заступила на пост руководителя отдела закупок АС «Сана» (Воронеж).

Первая аптека открылась в магазине «Л’Этуаль» на Новом Арбате в Москве.

Екатерина Погонцева

Руслан Мавлиханов

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