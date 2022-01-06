Правительство на год продлило «Фармасинтезу» принудительную лицензию на ремдесивир

Правительство вновь выдало «Фармасинтезу» принудительную лицензию на производство ремдесивира. Теперь компания сможет использовать семь патентов оригинатора, а не шесть, как было в пошлом году.

«Фармасинтез» в течение года сможет производить ремдесивир без согласия патентообладателя — Gilead Sciences. Соответствующее распоряжение № 3915-р подписал премьер-министр Михаил Мишустин 28 декабря.

Впервые аналогичное распоряжение было выдано в начале прошлого года. Однако новый документ позволяет «Фармасинтезу» использовать еще один дополнительный патент, защищающий препарат — патент №EA038141 принадлежащий, «Джилид Сайэнс». Теперь российский производитель может использовать изобретения по семи патентам оригинатора.

Согласно документу, Минздрав до конца января этого года должен уведомить патентообладателей об использовании изобретений без их согласия. Минпромторг должен обеспечить контроль за выплатой компенсации российской компанией в соответствии с определенной правительством методикой и отчитаться о ней в течение месяца.

Gilead Sciences пыталась оспорить первое распоряжение правительства о выдаче принудительной лицензии на производство ремдесивира. Компания обратилась в Верховный суд, но иск не был удовлетворен.

В ноябре 2021 года Минздрав на основании заявления Gilead отменил госрегистрацию одной лекарственной формы оригинального ремдесивира («Веклури») — концентрата для приготовления раствора для инфузий.

Согласно данным ГРЛС, сейчас в России зарегистрировано три перапарата с МНН ремдесивир — Gilead, «Фармасинтеза» и компании «Р-Фарм». Последняя зарегистрировала свой препарат в декабре 2021 года. При этом предельная отпускная цена на свой препарат имеется только у «Фармасинтеза».

Фото: pharmasyntez.com

Маргарита Грошева

pharmvestnik