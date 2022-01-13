Новый резидент технополиса «Москва» будет производить лекарства от орфанных заболеваний

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, новый резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва» займется производством препаратов для лечения орфанных (редких) заболеваний. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Компания арендовала помещение общей площадью 518 квадратных метров на площадке «Алабушево», которое планирует модернизировать под вторичную упаковку в этом году. На втором этапе реализации инвестиционного проекта, к 2024 году, резидент возведет собственный завод там же в Зеленограде. Общий объем запланированных инвестиций в проект составит почти пять миллиардов рублей, на предприятии предполагается создать не менее 250 рабочих мест», – сказал он.

Резидент в том числе будет выпускать препараты для лечения бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых, редких и наследственных заболеваний. Это, к примеру, болезнь Гоше и муковисцидоз. После того, как компания запустит собственные цеха, она займется производством субстанций и готовых лекарственных форм, первичной и вторичной упаковки для препаратов.

«Производственные мощности предприятия будут рассчитаны на выпуск более 150 тысяч единиц продукции в год, чему также способствуют удобная логистика и кооперация в рамках кластера медицинских технологий ОЭЗ «Технополис «Москва», куда войдет новый резидент», – подчеркнул генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

Специализация компании, которая будет производить лекарства, – обеспечение российской системы здравоохранения современными генно-инженерными препаратами для лечения тяжелых и социально значимых пульмонологических, сердечно-сосудистых и орфанных заболеваний. Минздрав РФ включил их в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Как стало известно ранее, в ОЭЗ «Технополис «Москва» запустят производства лекарств и медизделий.

gxpnews