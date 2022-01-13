В 2024 году объем экспорта лекарств и медизделий вырастет до 180 млрд рублей

Ожидается увеличение объема экспорта лекарственных средств и медицинских изделий в 2024 году – до 180 миллиардов рублей, положительная динамика производства отечественных лекарственных средств, отечественных медицинских изделий (в денежном выражении), в том числе за счет коммерциализации созданных технологий, – около 8 процентов ежегодно. Об этом говорится в постановлении Правительства РФ от 29.12.2021 № 2544 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности».

В основных направлениях деятельности правительства страны на период до 2024 года указано, что кабмин примет активные меры по стимулированию развития производственного и инновационного потенциала высокотехнологичных отраслей, к которым относится в том числе фармацевтическая и медицинская промышленность.

«Запланированные мероприятия государственной программы направлены на обеспечение комплексного подхода к решению первоочередных задач, стоящих перед отечественной фармацевтической и медицинской промышленностью. Модель реализации государственной программы позволит не только решить задачи технологического перевооружения производственных мощностей фармацевтической и медицинской промышленности, импортозамещения в части производства социально значимых и жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, а также медицинских изделий в соответствии с ключевыми приоритетами системы здравоохранения Российской Федерации, но и обеспечит систему здравоохранения Российской Федерации и потребительский рынок широким ассортиментом доступной и качественной медицинской и фармацевтической продукции», – гласит постановление.

Согласно документу, инновационная модель развития является базовой для реализации государственной программы. Государственное участие в решении проблем развития отечественной фармацевтической и медицинской промышленности заключается в стимулировании запуска инновационного цикла в этих отраслях промышленности за счет средств федерального бюджета с последующим нарастающим финансированием исследований и разработок за счет собственных средств предприятий. Принимая во внимание длительность технологических циклов разработок в фармацевтической и медицинской промышленности, такая модель представляется реалистичной в длительной перспективе (до 10 – 15 лет) с учетом того, что к концу этого периода инновационная продукция будет создана только в отдельных продуктовых сегментах.

Долгосрочная государственная политика в области фармацевтической и медицинской промышленности нацелена на эффективное использование научных разработок и инноваций в соответствующих областях промышленности для устойчивого роста экономики и повышения качества жизни россиян.

Приоритетами государственной политики в сфере реализации госпрограммы являются:

импортонезависимость (в том числе субстанций, лекарственных препаратов, входящих в перечень стратегически значимых лекарственных средств, низкомаржинальных, но востребованных отечественной системой здравоохранения лекарственных препаратов и медицинских изделий и др.) в целях обеспечения лекарственной безопасности РФ;

обеспечение необходимого роста производственных мощностей фармацевтической и медицинской промышленности для достижения цели государственной программы, в том числе с помощью адресного финансирования объектов капитального строительства за счет средств федерального бюджета;

развитие института обеспечения качества лекарственных препаратов и медицинских изделий для национальной системы здравоохранения;

создание и совершенствование условий для разработки инновационных лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Цель госпрограммы – увеличение объемов производства отечественных лекарственных средств и медицинских изделий в денежном выражении в 2 раза к 2030 году по сравнению с 2021 годом.

К основным направлениям деятельности в сфере реализации цели и развития фармацевтической и медицинской промышленности относятся:

стимулирование инновационного развития отечественных предприятий –производителей лекарственных средств и медицинских изделий;

изменение структуры и масштабов производства лекарственных средств и медицинских изделий в целях наиболее полного удовлетворения потребностей системы здравоохранения Российской Федерации при сохранении баланса рынка фармацевтической и медицинской продукции;

создание конкурентных рыночных условий отечественным предприятиям – производителям лекарственных средств и медицинских изделий;

интеграция в мировую систему производства и потребления лекарственных средств и медицинских изделий.

Основными ожидаемыми результатами эффективного и сбалансированного решения задач государственной программы к концу 2030 года станут:

увеличение объема производства отечественных лекарственных средств и медицинских изделий до 1472 миллиарда рублей;

рост объема экспорта лекарственных средств и медицинских изделий до 311 миллиардов рублей;

увеличение до 90 процентов доли стратегически значимых лекарственных средств, производство которых осуществляется по полному производственному циклу на территории РФ.

gxpnews