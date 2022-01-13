Центр лекобеспечения закупает препараты для лечения высокозатратных нозологий

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан проводит прием заявок на поставку препаратов, которые закупаются по программе ВЗН. Всего объявлено 12 аукционов.

Как сообщается на сайте госзакупок, препараты закупаются в соответствии с Порядком организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта — Прауэра), а также пациентов после трансплантации органов или тканей.

— Бортезомиб, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения, 2,5 мг и/или 3,0 мг и/или 3,5 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 193 132 703,05 руб.

Окончание подачи заявок: 17.01.2022.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 19.01.2022 13:20.

— Микофенолата мофетил, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 18 412 047,12 руб.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 18.01.2022 13:35.

Окончание подачи заявок: 19.01.2022.

— Нонаког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ.

Начальная (максимальная) цена контракта: 11 908 450,00 руб.

Окончание подачи заявок: 17.01.2022.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 19.01.2022 13:50.

— Флударабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 31 906 318,40 руб.

Окончание подачи заявок: 17.01.2022.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 19.01.2022 09:00.

— Симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ

Начальная (максимальная) цена контракта: 416 847 200,00 руб.

Окончание подачи заявок: 19.01.2022.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 25.01.2022 13:10.

— Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 4,8 мг и/или 5,0 мг (250 КЕД)

Начальная (максимальная) цена контракта: 465 160 504,32 руб.

Окончание подачи заявок: 19.01.2022.

— Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 2 мг (100 КЕД) и/или 2,4 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 598 617 915,84 руб.

Окончание подачи заявок: 19.01.2022.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 25.01.2022 13:55.

— Терифлуномид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 14 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 721 773 147,60 руб.

Окончание подачи заявок: 19.01.2022.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 25.01.2022 09:00.

— Канакинумаб, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 150 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 661 891 312,50 руб.

Окончание подачи заявок: 19.01.2022.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 25.01.2022 09:15.

— Интерферон бета-1b, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения и/или раствор для подкожного введения 8 – 9,6 млн. МЕ

Начальная (максимальная) цена контракта: 485 188 000,00 руб.

Окончание подачи заявок: 19.01.2022.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 25.01.2022 09:30.

— Канакинумаб, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 150 мг 660 781 687,50 руб.

Окончание подачи заявок: 19.01.2022.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 25.01.2022 09:45.

— Глатирамера ацетат, раствор для подкожного введения, 20 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 380 578 755,20 руб.

Окончание подачи заявок: 19.01.2022.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 25.01.2022 10:00.

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