Центр лекобеспечения закупает препараты для лечения высокозатратных нозологий

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан проводит прием заявок на поставку препаратов, которые закупаются по программе ВЗН. Всего объявлено 12 аукционов.
Как сообщается на сайте госзакупок, препараты закупаются в соответствии с Порядком организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта — Прауэра), а также пациентов после трансплантации органов или тканей.
— Бортезомиб, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения, 2,5 мг и/или 3,0 мг и/или 3,5 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 193 132 703,05 руб.
Окончание подачи заявок: 17.01.2022.
Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 19.01.2022 13:20.
— Микофенолата мофетил, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 18 412 047,12 руб.
Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 18.01.2022 13:35.
Окончание подачи заявок: 19.01.2022.
— Нонаког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ.
Начальная (максимальная) цена контракта: 11 908 450,00 руб.
Окончание подачи заявок: 17.01.2022.
Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 19.01.2022 13:50.
— Флударабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 31 906 318,40 руб.
Окончание подачи заявок: 17.01.2022.
Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 19.01.2022 09:00.
— Симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ
Начальная (максимальная) цена контракта: 416 847 200,00 руб.
Окончание подачи заявок: 19.01.2022.
Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 25.01.2022 13:10.
— Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 4,8 мг и/или 5,0 мг (250 КЕД)
Начальная (максимальная) цена контракта: 465 160 504,32 руб.
Окончание подачи заявок: 19.01.2022.
— Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 2 мг (100 КЕД) и/или 2,4 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 598 617 915,84 руб.
Окончание подачи заявок: 19.01.2022.
Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 25.01.2022 13:55.
— Терифлуномид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 14 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 721 773 147,60 руб.
Окончание подачи заявок: 19.01.2022.
Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 25.01.2022 09:00.
— Канакинумаб, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 150 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 661 891 312,50 руб.
Окончание подачи заявок: 19.01.2022.
Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 25.01.2022 09:15.
— Интерферон бета-1b, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения и/или раствор для подкожного введения 8 – 9,6 млн. МЕ
Начальная (максимальная) цена контракта: 485 188 000,00 руб.
Окончание подачи заявок: 19.01.2022.
Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 25.01.2022 09:30.
— Канакинумаб, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 150 мг 660 781 687,50 руб.
Окончание подачи заявок: 19.01.2022.
Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 25.01.2022 09:45.
— Глатирамера ацетат, раствор для подкожного введения, 20 мг/мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 380 578 755,20 руб.
Окончание подачи заявок: 19.01.2022.
Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 25.01.2022 10:00.