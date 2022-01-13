Герман Иноземцев покидает «Сантэнс»

Герман Иноземцев покидает компании «Сантэнс» и «Лекарственная экосистема» — 15 января он официально выходит из проектов. Топ-менеджером в них он стал в 2019 году.

Генеральный директор ООО «Лекарственная экосистема», GR/PR директор фармацевтического логоператора «Сантэнс» Герман Иноземцев с 15 января выходит из проектов. Он рассказал «ФВ», с чем связан его уход из компаний.

— Почему вы покидаете компании «Лекарственная экосистема» и «Сантэнс»?

— У каждого проекта и вовлеченного в него человека есть определенный жизненный цикл, когда он представляет наибольший интерес и наибольшую отдачу.

Мы с президентом ГК «Сантэнс» Олегом Моисеенковым договорились, что эти компании будут дальше продвигаться уже в операционном режиме. Это в меньшей степени мне интересно, но никакого конфликта там ни с его, ни с моей точки зрения нет.

Согласно данным СПАРК, ООО «Лекарственная система» связана с группой компаний, совладельцем которых является президент ГК «Сантэнс» Олег Моисеенков.

«Сантэнс» и проекты «Лекарственной экосистемы», в которую входят PharmaSpace, PharmaTrace и Sooplata, удалось поставить на рельсы. Дальше нужно просто следить за каждодневной эффективностью. Были налажены вопросы прямых взаимоотношений аптечных сетей с производителями, причем в двух аспектах: прямые поставки от производителя к аптечной сети, к ее распределительному центру или непосредственно в аптеки, чем сейчас занимается Santens Fulfillment. Также это касается и маркетинговых договоров, когда с помощью «Сооплаты» и PharmaSpace аптечные сети могут договариваться с производителями напрямую об условиях и мотивации, которую они получают в результате выполнения своих маркетинговых обязательств. Все это встало на рельсы и я думаю, что в 2022 году уже будет стабильно работать.

Мне бы все же хотелось прокладывать новые рельсы, поэтому хочется посмотреть какие-либо еще интересные проекты. Я надеюсь, что эта идея прямых взаимоотношений уже получила свое развитие не только в «Сантэнс». Как вы знаете, многие участники рынка движутся в том же направлении прямых контактов производителя с аптечной сетью.

— Куда планируете двигаться дальше?

— Предложений действительно много. Причем они очень разные: одно из них это позиция идейного руководителя (pr/gr руководителя) в фарме, но в компании того звена, в котором я еще не работал — это может быть интересно. Я был в ритейле и в производстве готовых форм, в российских и в зарубежных компаниях, в консалтинге и непосредственно в журналистике в качестве главного редактора «Фармвестника». Последнее звено, в котором я был, это дистрибуция и логистика. Но новое предложение касается того звена отрасли, где меня еще не было — оставляю небольшую интригу.

Также обсуждаю очень интересное предложение вернуться к истокам и корням — сейчас очень популярны вопросы вакцинопрофилактики и производства вакцин. С одной стороны, это для меня возврат к чему-то прошлому. С другой, актуальность этого вопроса сейчас очень велика — и там можно воплотить кое-какие новые идеи.

Еще есть идея заняться образовательными проектами. Потому что бизнес-школы развиваются — спрос на образование маркетингового и административного управления достаточно высок. И у меня есть опыт преподавания, в том числе в высшей школе экономики, в школе фарммаркетинга и в Академии Pricewaterhouse. Может быть, на этом сердце успокоится.

Руслан Мавлиханов

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