ФАС согласовала цены на шесть новых препаратов из перечня ЖНВЛП

В конце 2021 года ФАС успела согласовать стоимость шести препаратов, вошедших в перечень ЖНВЛП с 2022 года. Речь идет об анакинре, бролуцизумабе, рисанкизумабе, эртуглифлозине и двух комбинированных препаратах: биктегравир + тенофовир алафенамид + эмтрицитабин и доравирин + ламивудин + тенофовир. Всего ЖНВЛП пополнился 22 МНН.

Самым дорогим из шести лекарств оказался рисанкизумаб, применяемый при лечении бляшечного псориаза. Его под торговой маркой «Скайризи» выпускает AbbVie. Стоимость упаковки составила 151,57 тыс. руб. Самый дешевый – эртуглифлозин, назначается при сахарном диабете второго типа. Препарат выпускает MSD под брендом «Стиглатра». Стоимость упаковки – 1,75 тыс. руб.

Также установлена цена для офтальмологического лекарства (неоваскулярная (влажная) форма возрастной макулярной дегенерации) бролуцизумаб компании Novartis (ТН «Визкью»). Предельная цена производителя – 35,5 тыс. руб.

Зарегистрирована цена для анакинры (ТН «Кинерет», владелец РУ – Swedish Orphan Biovitrum), рекомендованной Минздравом для лечения госпитализированных больных с COVID-19 при тяжелом и очень тяжелом течении заболевания. Основное показание препарата – ревматоидный артрит.

Наконец, госзаказчики уже могут закупать два комбинированных препарата для пациентов с ВИЧ. Речь идет о доравирине + ламивудин + тенофовир, который выпускает MSD под торговым наименованием «Делстриго» и о биктегравире + тенофовир алафенамид + эмтрицитабин, который производит Gilead под брендом «Биктарви». Стоимость «Делстриго» – 11,3 тыс. руб. за упаковку, «Биктарви» – 14,3 тыс.

В конце 2021 года «Коалиция по готовности к лечению» была обеспокоена тем, что правительство долго не утверждало перечень ЖНВЛП на 2022 год, и обратилась к председателю правительства с просьбой ускорить процесс. По данным коалиции, в некоторых регионах власти одобрили выписку рекомендованных к включению в ЖНВЛП лекарств, так как были уверены, что с 1 января 2022 года препараты будут закупать на федеральном уровне.

Также стоит напомнить, что согласно п.8 ст.61 ФЗ-61 не допускаются реализация и отпуск лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, на которые производителями лекарственных препаратов не зарегистрирована предельная отпускная цена.

Елена Калиновская

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