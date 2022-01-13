Amgen выделит почти 2 млрд долл. на разработки в сфере искусственного интеллекта

Amgen заключила соглашение с Generate Biomedicines, которая занимается разработкой препаратов с использованием платформы на основе искусственного интеллекта. Общая стоимость соглашения может достигнуть практически 2 млрд долл.

Компания Generate Biomedicines, занимающаяся разработкой препаратов с использованием технологии искусственного интеллекта, подписала свое первое крупное партнерское соглашение с корпорацией Amgen. Об этом сообщает PharmaPhorum.

Основанная в 2018 году компания получит аванс в размере 50 млн долл., еще 370 млн фунтов стерлингов будет выделено на пять партнерских программ. Это повышает общую стоимость потенциальной сделки до 1,9 млрд долл.

Платформа машинного обучения Generate предназначена для ​​изучения трехмерной структуры белков человека, в том числе для определения их функций, которые почти невозможно опознать, просто смотря на последовательность аминокислот.

Этот механизм можно использовать для проработки структуры лекарственных средств. В ходе сотрудничества эта технология будет использоваться вместе с наработками Amgen в области противовоспалительных препаратов, средств от рака и кардиометаболических заболеваний.

«Сейчас мы подходим к моменту научного поворота, когда вычислительные подходы могут расширить наши знания в области биологии и еще больше повысить нашу способность разрабатывать подходящие молекулы для самых сложных целей», — заявил глава отдела исследований и разработок Amgen Дэвид Риз.

В прошлом году Amgem приобрела ряд других компаний. Разработчика онкологических и иммунологических средств Five Prime Therapeutics Amgen купила за 1,9 млрд долл., 900 млн долл. заплатила за Teneobio и ее платформу биспецифических/мультиспецифических антител и до 721 млн долл. компания отдала за биотехнологическую Rodeo Therapeutics.

Николай Соколов

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