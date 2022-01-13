Суд выступил против планов FDA публиковать данные о вакцине Pfizer в течение 55 лет

Американский суд отказал FDA в праве опубликовать данные о вакцине Pfizer в течение 55 лет, как того хотело агентство. Судья постановил, что FDA должно обнародовать эту информацию за восемь месяцев.

Окружной федеральный судья в Техасе выступил против позиции FDA по публикации данных о вакцине Pfizer против COVID-19, пишет PharmaLive. Ранее агентство сообщало, что сможет опубликовать все документы по препарату только через 55 лет, поскольку анализ более чем 300 тыс. страниц материалов может занять десятилетия.

Против такого решения выступил ряд некоммерческих организаций, таких как Public Health and Medical Professionals for Transparency (PHMPT). Организация подала на FDA в суд, утверждая, что, согласно американским законам, данные по вакцине должны быть представлены публике.

Суд поддержал эту позицию. Окружной судья Марк Питтман пришел к выводу, что Закон о свободе информации, к которому отсылает PHMPT, «имеет первостепенное общественное значение». В постановлении судьи указано, что FDA должно опубликовать данные по вакцине в течение восьми месяцев.

Само FDA не оспаривает, что данные должны стать доступными для общественности. Однако агентство заявляло, что каждая страница документов должна быть подвергнута тщательному анализу, чтобы убрать оттуда конфиденциальные данные или информацию, относящуюся к коммерческой тайне.

FDA заявило, что располагает командой всего в 10 человек, которым нужно будет отсмотреть 329 тыс. страниц документов. Агентство предложило опубликовать сначала 12 тыс. страниц данных, а затем дополнительно по 500 страниц каждый месяц.

Однако в своем иске PHMPT заявил, что такой план займет слишком много времени. Судья согласился с этим и постановил, что FDA должно публиковать 55 тыс. страниц в месяц. Постановление Питтмана разрешает редактировать информацию, но только в определенных случаях. Ожидается, что FDA представит отчет о выпуске документов к первому апреля.

Судья также отметил, что публикация документов должна стать первоочередной задачей для регулирующего органа. Ссылаясь на покойного сенатора Джона Маккейна, Питтман отметил, что намерение FDA опубликовать документы через 55 лет «подпитывает теории заговора и снижает доверие общественности к правительству».

Николай Соколов

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