Pfizer займется разработкой и коммерциализацией генотерапевтических препаратов

Американские компании Pfizer и Beam Therapeutics 10 января объявили о заключении соглашения о сотрудничестве по разработке препаратов для лечения редких генетических заболеваний печени, мышц и центральной нервной системы с использованием запатентованной Beam технологии по редактированию геномов in vivo. Срок сотрудничества составит 4 года с возможностью продления еще на год. Общая сумма сделки – до $1,35 млрд. Американские компании Pfizer и Beam Therapeutics 10 января объявили о заключении соглашения о сотрудничестве по разработке препаратов для лечения редких генетических заболеваний печени, мышц и центральной нервной системы с использованием запатентованной Beam технологии по редактированию геномов in vivo. Срок сотрудничества составит 4 года с возможностью продления еще на год. Общая сумма сделки – до $1,35 млрд.

По условиям соглашения Beam получит авансовый платеж в размере $300 млн за предоставление одной из своих технологий редактирования ДНК, а также роялти с продаж разработанных Pfizer препаратов в размере до $1,05 млрд. В свою очередь Pfizer получит эксклюзивные права на все разработанные совместно с Beam препараты и будет отвечать за их коммерциализацию и одобрение медицинскими регуляторами различных стран. Затраты на разработку и коммерциализацию лекарств будут распределяться между компаниями в соотношении 65% к 35% (Pfizer/Beam).

Срок сотрудничества составляет четыре года, однако в дальнейшем оно может быть продлено еще на год. Beam также имеет право выйти из соглашения по завершении фазы 1/2 КИ одного из препаратов. Технология геномного редактирования Beam отличается от традиционных методов редактирования геномов тем, что она нацелена на единую базу в геноме без двуцепочечного разрыва ДНК.

Немецкая Bayer 10 января 2022 года также объявила о заключении соглашения с американской Mammoth Biosciences по разработке препаратов для терапии заболеваний печени с использованием технологии редактирования геномов CRISPR. Mammoth получит авансовый платеж в размере $40 млн от Bayer, а также может рассчитывать на выплаты в размере более $1 млрд при определенных научных и коммерческих достижениях.

В декабре 2021 года Pfizer сообщила о заключении окончательного соглашения по покупке за $6,7 млрд американской Arena Pharmaceuticals, занимающейся разработкой лекарственных средств для терапии аутовоспалительных, желудочно-кишечных, дерматологических и кардиологических заболеваний. По условиям соглашения Pfizer заплатит $100 за каждую акцию Arena.