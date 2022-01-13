Минздрав рекомендовал закупать отечественное оборудование для медицинской реабилитации

Минздрав РФ опубликовал проект правил предоставления федеральных субсидий на переоснащение региональных клиник медоборудованием по профилю «медицинская реабилитация». Поправки, предполагающие выделение дотаций субъектам, будут внесены в государственную программу «Развитие здравоохранения». Медизделия будут закупаться по стандартам оснащения профильных отделений, причем ведомство рекомендовало закупать отечественную продукцию «при эквивалентных технологических характеристиках». Ранее президент Владимир Путин оценивал затраты на программу в 100 млрд рублей до 2026 года. Минздрав РФ опубликовал проект правил предоставления федеральных субсидий на переоснащение региональных клиник медоборудованием по профилю «медицинская реабилитация». Поправки, предполагающие выделение дотаций субъектам, будут внесены в государственную программу «Развитие здравоохранения». Медизделия будут закупаться по стандартам оснащения профильных отделений, причем ведомство рекомендовало закупать отечественную продукцию «при эквивалентных технологических характеристиках». Ранее президент Владимир Путин оценивал затраты на программу в 100 млрд рублей до 2026 года.

Как следует из представленного ведомством проекта документа, на федеральную субсидию смогут рассчитывать регионы, в которых есть профильные отделения и собственная региональная программа по развитию медицинской реабилитации.

Для того чтобы клиника могла попасть в программу оснащения, помимо лицензии ‎по медицинской реабилитации для первого этапа потребуется собственное отделение ранней медицинской реабилитации, наличие отделения реанимации и интенсивной терапии не менее чем на 12 коек, а также 70% укомплектованности кадрами, отвечающими за это направление. Для медучреждений второго этапа реабилитации потребуется стационар для взрослых или детей не менее чем на 15 коек с аналогичным уровнем укомплектованности кадрами, для третьего этапа – дневной стационар и амбулаторное отделение медицинской реабилитации.

Размер субсидии будет определяться по специальной формуле, учитывающей число медорганизаций для каждого из трех этапов реабилитации, поправочный коэффициент при малой численности населения, коэффициент, применяемый для регионов Дальневосточного федерального округа, и общее число застрахованных пациентов.

В качестве отчетного показателя будет использоваться количество медорганизаций, прошедших переоснащение, причем будет учитываться только то оборудование, которое поставлено и введено в эксплуатацию. Медоборудование будет закупаться по утвержденному Минздравом РФ стандарту оснащения отделений медицинской реабилитации, при этом ведомство рекомендует отдавать предпочтение российским производителям.

В июне 2021 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать программу развития медицинской реабилитации до 2026 года. Предполагается, что она коснется реабилитации после операций и травм, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также после COVID-19. Объем финансирования программы оценивается не менее чем в 100 млрд рублей.