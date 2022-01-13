В России предложили создать государственную сеть аптек

По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, создание государственной сети аптек в российских регионах позволит контролировать график их работы и цены на лекарственные препараты.

«Не во всех райцентрах аптечные пункты работают круглосуточно семь дней в неделю. А у болезней нет выходных – лекарства порой необходимы и ночью», – написал Володин в своем Telegram-канале.

Как он подчеркнул, зачастую в частных аптеках цены на медикаменты необоснованно завышают или не хватает ассортимента. Поэтому людям приходится ездить за нужными лекарствами в областной центр. Вячеслав Володин уверен, что создание государственных аптек поможет решить эту проблему.

Сельским медработникам разрешили продавать лекарства, сообщалось ранее.

gxpnews