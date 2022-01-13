Скворцова сообщила о регистрации вакцины от COVID-19 «Конвасэл»

В России до начала весны 2022 года могут зарегистрировать новую вакцину против коронавирусной инфекции «Конвасэл», заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Конвасэл®» – инновационная вакцина для профилактики коронавируса на основе рекомбинантного белка N вируса SARS-CoV-2. По принципу действия он близок к цельновирионным вакцинам, например, к препарату «КовиВак».

Промышленную площадку для производства вакцины уже подготовили в соответствии с требованиями GMP. Производственные мощности позволят выпускать до 30 миллионов доз «Конвасэла» ежегодно.

ФМБА намерено подать отчет об использовании препарата до конца текущего года. Первые прививки сделали летом 2021 года.

По словам Скворцовой, ни один из привитых «Конвасэлом» не заболел COVID-19. С того момента, как были вакцинированы первые добровольцы (150 человек) прошло около ста дней.

gxpnews