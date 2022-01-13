Novartis заявила об успешном испытании препарата против коронавируса

Швейцарская компания Novartis и ее биофармацевтический партнер Molecular Partners объявили о том, что результаты исследования экспериментального энсовибепа (ensovibep), разрабатываемого для лечения и профилактики коронавирусной инфекции, показывают положительные результаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компаний.

Согласно промежуточным результатам глобального клинического исследования, проводимого Novartis при спонсорской поддержке Molecular Partners путем двойного слепого плацебо-контролируемого эксперимента с участием проходящих амбулаторное лечение 407 взрослых пациентов из разных стран, было зафиксировано статистически значимое снижение вирусной нагрузки в течение восьми дней по сравнению с принимающей плацебо группой.

Риск госпитализации и наступления летального исхода также снизился на 78% среди принимающих новое соединение испытуемых. Контрольные группы в целом были сбалансированы с точки зрения демографических показателей, исходных характеристик и симптоматики заболевания. Ни у одного из получавших энсовибеп пациентов не зафиксировали критических осложнений и летальных исходов. Ранее швейцарская компания подчеркивала, что энсовибеп остается полностью работоспособным в присутствии омикрон-штамма коронавируса.

«Мы рады, что результаты исследования EMPATHY демонстрируют положительный терапевтический эффект энсовибепа, который потенциально может стать новым важным вариантом борьбы с быстро развивающейся пандемией SARS-CoV-2», – сказал гендиректор Novartis Васант Нарасимхан.

«Энсовибеп (ensovibep, MP0420) – это разрабатываемое для лечения и профилактики COVID-19 лекарственное DARPin-соединение. Оно таргетирует сразу несколько частей коронавируса SARS-CoV-2. Энсовибеп противостоит мутациям коронавируса благодаря так называемому кооперативному связыванию: даже если один из трех RBD-связывающих доменов в DARPin-молекуле теряет свою способность из-за мутаций, он все равно поддерживается другими RBD-связывающими доменами», – пишет издание.

Novartis ранее объявила о продаже своей доли в компании Roche за $20,7 млрд.

gxpnews