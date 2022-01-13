Путин поручил разработать порядок обеспечения лекарствами тяжелобольных пациентов старше 18 лет

Владимир Путин поручил правительству разработать предложения об обеспечении в рамках деятельности фонда «Круг добра» больных после достижения возраста 18 лет. Планируется увеличение возраста таких пациентов поэтапно.

Правительству России поручено до 15 февраля представить предложения об обеспечении лекарствами, медизделиями и средствами реабилитации в рамках деятельности фонда «Круг добра» больных после достижения возраста 18 лет, предусмотрев поэтапное увеличение возраста таких пациентов. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин по итогам пресс-конференции, состоявшейся 23 декабря 2021 года.

Ранее руководитель благотворительного фонда «Круг добра» Александр Ткаченко говорил, что тема помощи пациентам, перешагнувшим 18-летний возраст, очень актуальная и тяжелая проблема.

«Все, что делает фонд, направлено на то, чтобы ребенок жил долго. Благодаря лекарствам, которые мы поставляем, повышается качество жизни детей и они переходят во взрослую когорту. А дальше все зависит от того, в каком регионе живет человек, какие возможности у регионального бюджета, насколько региональные органы здравоохранения готовы слышать и откликаться на призыв о помощи».

По его мнению, такая помощь не должна зависеть от региона проживания, от возраста или от чего бы то ни было еще. Государство должно брать на себя ответственность за здоровье своих граждан.

Фото: kremlin.ru

Елена Сидорова

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