АЕБ призвала Правительство РФ отменить правило «второй лишний» в отношении медтехники

Ассоциация Европейского бизнеса (АЕБ) направила премьер-министру Михаилу Мишустину обращение с просьбой отменить правило «второй лишний» на рынке госзаказа в отношении медоборудования, поскольку его применение создает риск дефицита жизненно важной медтехники в российских медучреждениях. В Минпромторге РФ считают, что на рынке присутствует достаточное количество отечественных медизделий, а в случае их отсутствия на конкурсе клиника может закупить импортную медтехнику. Ассоциация Европейского бизнеса (АЕБ) направила премьер-министру Михаилу Мишустину обращение с просьбой отменить правило «второй лишний» на рынке госзаказа в отношении медоборудования, поскольку его применение создает риск дефицита жизненно важной медтехники в российских медучреждениях. В Минпромторге РФ считают, что на рынке присутствует достаточное количество отечественных медизделий, а в случае их отсутствия на конкурсе клиника может закупить импортную медтехнику.

Письмо АЕБ было направлено в Правительство РФ 10 декабря 2021 года и затем отправлено на рассмотрение по существу в Департамент оборонной промышленности Правительства РФ, Минздрав, Минпромторг и вице-премьеру Юрию Борисову, рассказали Vademecum в АЕБ. В обращении представители ассоциации просят отменить ограничение «второй лишний» на рынке госзаказа медоборудования.

В Минпромторге РФ рассказали «Ведомостям», что на отечественном рынке не наблюдается недостатка продукции, при составлении списка учитывались мощности российских производителей, а сам перечень согласован заинтересованными ведомствами, в том числе Минздравом РФ. При этом в случае отсутствия на конкурсе российских производителей клиника сможет закупить импортную медтехнику.

Правительство РФ ввело правило «второй лишний» в отношении 30 категорий и медизделий 31 августа 2021 года. Под него попали гамма-терапевтические аппараты, электрокардиографы, пульсоксиметры и спирометры, оториноскопы, электроэнцефалографы, тонометры внутриглазного давления, аппараты УЗИ, микроволновой и ультразвуковой терапии, МРТ, дефибрилляторы, медицинские холодильники и морозильники, облучатели – рециркуляторы воздуха, стерилизаторы, электрохирургические аппараты, дыхательное оборудование, инкубаторы для новорожденных, консоли подвода медицинских газов и другое оборудование.

Согласно поправкам, при госзакупках включенных в перечень изделий, в случае если на конкурс будет выходить хотя бы один поставщик со страной происхождения МИ из ЕАЭС, все остальные заявки с предложением импортного медоборудования будут отклоняться.

В декабре 2021 года стало известно, что медучреждения вынуждены откладывать конкурсные процедуры в отношении медоборудования, попавшего под правило «второй лишний», из-за отсутствия четкого механизма получения разрешения на закупку импортного оборудования, аналогов которого в России не производится.

В том же месяце Правительство РФ упростило российским производителям доступ к применению правила «второй лишний» при поставке медтехники на госзакупках по 44 наименованиям. До 31 декабря 2022 года в качестве подтверждения происхождения продукции, помимо сведений из реестра ГИСП Минпромторга или евразийского реестра промышленных товаров, будет засчитываться наличие сертификата СТ-1.

Одновременно были уточнены правила применения «второго лишнего» для госзаказчиков – из них исключен пункт о получении в Минпромторге РФ разрешения на закупку иностранной продукции, если профильная отечественная продукция отсутствует в реестре ГИСП или не отвечает заявленным характеристикам. При этом в случае, если на конкурс не выйдет ни один из отечественных производителей, клиника сможет закупить импортное медоборудование без получения специального разрешения от Минпромторга РФ.

Фото: harbour-radiology.com.au

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