ВОЗ рекомендовала обновить составы вакцин против COVID-19 для борьбы с «Омикроном»

ВОЗ призвала мировые страны обновить имеющиеся у них вакцины против COVID-19 для эффективного противодействия варианту коронавируса «Омикрон». Препараты должны основываться на материале, генетически и антигенно близком к нынешним штаммам COVID-19, чтобы и дальше соответствовать критериям ВОЗ.

Техническая консультативная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала обновить существующие вакцины против коронавируса для борьбы с вариантом «Омикрон» и новыми штаммами, которые могут появиться в будущем. Об этом сообщается на сайте ВОЗ. Группа также считает необходимым разработать новые вакцины, оказывающие высокое влияние на профилактику и распространение COVID-19.

Отмечается, что для того, чтобы действующие вакцины продолжали соответствовать критериям ВОЗ, они должны основываться на штаммах, генетически и антигенно близких к циркулирующим сейчас вариантам COVID-19.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил о проведении исследования с участием ученых из Центра им. Гамалеи и итальянского Института Спалланцани, которое показало эффективность ревакцинации «Спутником Лайт» против «Омикрона».

Григорий Дубов

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