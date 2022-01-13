Moderna займется разработкой антигенных рецепторов для борьбы с раком

Moderna начинает сотрудничество с компанией Carisma Therapeutics для создания и разработки химерных антигенных рецепторов (CAR), предназначенных для борьбы с раком.

Moderna выделит 45 млн долл. на партнерскую программу с Carisma Therapeutics с целью проведения онкологических исследований. Об этом сообщает Express Pharma. В рамках стратегического сотрудничества компании будут разрабатывать и конструировать in vivo химерные антигенные рецепторы моноцитов (CAR-M), терапевтические средства для лечения рака.

Технология доставки мРНК и липидных наночастиц Moderna будет применяться совместно с опытом Carisma в области инженерной биологии макрофагов, что позволит «потенциально изменить правила игры» в этой области, сообщил генеральный директор и президент Carisma Стивен Келли.

Carisma получит аванс в размере 45 млн долл. и инвестиции от Moderna в размере 35 млн долл. Биотехнологическая компания также будет иметь право на выплаты, связанные с определенными этапами разработки, регулирования и коммерческой деятельности. Carisma займется открытием новых технологий и оптимизацией, а Moderna возглавит клиническую разработку и коммерциализацию методов лечения.

Макрофаги — это тип иммунных клеток, которые поглощают клеточные отходы, инородные организмы и другие объекты, которые могут представлять угрозу. Раковые опухоли могут изменять эти клетки таким образом, чтобы они поддерживали рост болезни.

Компания Carisma разрабатывает способ применения технологии CAR к макрофагам (CAR-M) в попытке преодолеть традиционные ограничения CAR-T клеток. Т-клетки до сих пор были бесполезны в борьбе с солидными опухолями, потому что они, как правило, неспособны работать в иммуносупрессивной микросреде, окружающей опухоли. Монофаги такого недостатка не имеют.

Компанию Carisma поддерживает компания AbbVie, которая в 2018 году возглавила финансирование серии А, а затем увеличила объемы финансирования в рамках последующих серий.

Николай Соколов

pharmvestnik