Takeda приобретет занимающуюся онкологией британскую компанию

Компания Takeda приобретет британскую Adaptate Biotherapys, которая разрабатывает платформу-активатор для γδ-Т-клеток. С помощью этой платформы компании смогут разрабатывать методы борьбы с солидными опухолями.

Takeda приобретет британскую компанию Adaptate Biotherapys, сообщает PharmaLive. Сделка дает полный доступ платформе Adaptate для гамма-дельта (γδ) Т-клеток, которая включает в себя как доклинические, так и исследовательские активы. Активаторы γδ-Т-клеток, разработанные компанией Adaptate, предназначены для изменения частоты иммунных ответов в участках с опухолями. Они борются с солидными опухолями, не повреждая при этом здоровые клетки.

Adaptate выделилась из GammaDelta Therapeutics в 2019 году. Эту компанию Takeda также приобрела по схеме build-to-buy в октябре 2021 года. Такая схема предполагает, что маленькие компании развивают проекты или технологии в тесном сотрудничестве с большими фирмами, которые впоследствии покупают эти предприятия.

В 2019 году, когда Adaptate создавалась, инвестиции Takeda давали ей эксклюзивное право на покупку компании. Takeda ожидает, что эта сделка, наряду с приобретением GammaDelta, будет завершена в I квартале 2022 финансового года Takeda.

GammaDelta в свою очередь фокусируется на использовании уникальных свойств γδ-Т-клеток для иммунотерапии при лечении солидных опухолей и гематологических злокачественных новообразований. Обе сделки являются частью более крупной стратегии по расширению имуноонкологического портфеля компании Takeda. В более широком масштабе они послужат дальнейшему ускорению разработки инновационных методов лечения на основе γδ-Т-клеток.

Общая стратегия компании Takeda в области иммуноонкологии направлена ​​на преодоление способности рака уклоняться от распознавания иммунной системой, используя несколько механизмов и типов клеток, включая γδ-Т-клетки и естественные киллеры (NK).

Новые платформы дополнят текущие программы Takeda в области исследований и разработок клеточных агентов для применения против солидных опухолей. Takeda вложила большие средства в эту область в марте 2021 года, когда она приобрела Maverick Therapeutics вместе c платформой COBRA, также использующей Т-клетки.

Николай Соколов

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