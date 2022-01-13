Правительство утвердило программу «Фарма-2030»

Правительство внесло изменения в государственную программу «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности». Соответствующее постановление № 2544 опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Программа была утверждена в 2014 году со сроком реализации сначала до 2020 года, затем срок был продлен до 2024 года. В 2018 году правительство начало разрабатывать новую версию программы со сроком до 2030 года.

Главным остался курс на разработку и выпуск отечественных инновационных продуктов. Однако структура программы отличается от предыдущей версии. Она не содержит подпрограмм и список конкретных мероприятий, которые будут приняты для поддержания фармпроизводства, а включает обобщенные задачи, которые необходимо решить к 2030 году.

Приоритеты государственной политики в сфере реализации программы теперь сформулированы так:

импортонезависимость (в том числе субстанций, препаратов перечня стратегически значимых лекарственных средств, низкомаржинальных, но востребованных отечественной системой здравоохранения лекарственных препаратов и медицинских изделий и др.) в целях обеспечения лекарственной безопасности Российской Федерации;

обеспечение необходимого роста производственных мощностей фармацевтической и медицинской промышленности для достижения цели государственной программы, в том числе с помощью адресного финансирования объектов капитального строительства за счет средств федерального бюджета;

развитие института обеспечения качества лекарственных препаратов и медицинских изделий для национальной системы здравоохранения;

создание и совершенствование условий для разработки инновационных лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Основной целью госпрограммы является увеличение объемов производства отечественных лекарственных средств и медицинских изделий в денежном выражении в два раза к 2030 году по сравнению с 2021 годом — до 1,5 трлн руб. Ее планируется реализовать за счет формирования научного, технологического и производственного потенциала фармацевтической и медицинской промышленности, а также за счет формирования информационной структуры этих отраслей промышленности. Эти задачи фигурировали и в предыдущей версии госпрограммы.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в 2020 году объем производства лекарственных средств в стоимостном выражении составил 485,75 млрд руб., указано в тексте новой госпрограммы. Прирост к 2014 году составил 162,6%. Объем производства медизделий за 2020 год составил около 94,3 млрд руб. — в 2,5 раза больше, чем в 2014 году.

К тому же ожидается, что к концу 2030 года объем экспорта лекарственных средств и медицинских изделий увеличится до 311 млрд руб. При этом к 2024 году этот показатель, как и прежде, должен возрасти до 180 млрд руб.

Как указано в текущем тексте госпрограммы, по итогам 2020 года объем экспорта лекарственных препаратов превысил $1 млрд — более 72 млрд руб., а в 2014 году этот показатель составлял $500 млн — более 37 млрд руб. (согласно курсу Центрального банка на 30 декабря 2020 года). Объем российского рынка медизделий за 2020 год составил 547,3 млрд руб. — плюс 184,5% к 2014 году. По данным Федеральной таможенной службы, объем экспорта медицинских изделий (включая принадлежности) по итогам 2020 года составил около $228 млн (почти 17 млрд руб.), что на 159,1% больше, чем в 2014 году.

Еще одним из направлений госпрограммы является организация производства фармсубстанций. Так, к концу 2030 года планируется увеличить долю стратегически значимых лекарственных средств, производство которых осуществляется по полному производственному циклу на территории России, до 90%.

Маргарита Грошева

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