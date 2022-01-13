Viatris сообщила о сложностях с поставками «Золофта»

В некоторых российских аптеках нельзя купить антидепрессант «Золофт» (МНН: Сертралин). По данным Росздравнадзора, последний раз в гражданский оборот препарат вводился в августе 2021 года. В компании Viatris сообщили, что возобновят поставки не ранее марта 2022 года.

Дефектура «Золофта» возникла еще в декабре 2021 года. Уже тогда компания Viatris подготовила официальное письмо (есть в распоряжении «ФВ») в ответ на обращения о проблемах с приобретением препарата. В документе компания сообщает, что есть сложности с поставкой лекарства в дозировке 100 мг в фасовке 28 таблеток и в дозировке 50 мг в фасовках по 28 и 14 таблеток. Ориентировочные сроки возобновления поставок на склад – не ранее марта 2022 года.

Препарат выпускает бывшее подразделение Pfizer Upjohn. В 2020 году Upjohn и Mylan объединились в новую компанию Viatris.

По данным Росздравнадзора, в последний раз шесть серий «Золофта» выпущены в гражданский оборот в августе 2021 года. Всего с марта по август прошлого года в оборот поступило 18 серий препарата. Представитель ПАО «Аптечная сеть 36,6» (36,6 и «Горздрав») рассказал «ФВ», что «Золофт» в наличии есть, но в небольшом количестве: поставок препарата не было с октября.

Как сообщал «ФВ», дефектура лекарства была и в прошлом году.

Дефицит мог возникнуть из-за повышенного спроса на препарат. Согласно данным AlphaRM, продажи «Золофта» резко выросли за последние два года. Если в 2019 году за 11 месяцев аптеки продали 412 тыс. упаковок, то за этот же период 2021 года – 752,6 тыс. упаковок.

В 2021 году после перерегистрации снизилась цена на лекарство. Так, упаковка 100 мг 28 таблеток до перерегистрации стоила 973,86 руб. (без НДС), а сейчас стоит 417,34 руб. Средняя отпускная цена в аптеках в 2020 году была 997,46 руб., а в 2021 году – 577,12 руб.

Стоит отметить, что в России за последние годы выросли общие продажи антидепрессантов. За 11 месяцев 2020 года по сравнению с таким же периодом 2019 года они увеличились на 11,5%, за 11 месяцев 2021 года – на 14,2%.

Елена Калиновская

pharmvestnik