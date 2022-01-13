Центр Гамалеи начал набор добровольцев для исследования назальной вакцины от COVID-19

Центр имени Гамалеи набирает добровольцев для исследования назальной вакцины от COVID-19. Новый препарат не отменит необходимость инъекционной прививки, а станет дополнением к ней. Ожидается, что такая вакцина поступит на рынок в I квартале 2022 года.

Набор добровольцев для участия в клинических исследованиях назальной вакцины против COVID-19 стартовал, сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов.

«Мы получили разрешение на клинические исследования интраназальной вакцины, и еще идет набор добровольцев на это клиническое исследование», — сказал Логунов.

Ранее директор центра Александр Гинцбург сообщал, что набор добровольцев планировалось начать с 15 января. По его словам, набираться будут несколько групп людей – как вакцинированных, так и нет.

Кроме того, в рамках этих исследований также будет испытываться разработанная центром тест-система по определению уровня антител после применения непосредственно назальной вакцины.

В октябре Минздрав выдал Центру им. Гамалеи разрешение на проведение II фазы клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея.

В мае Гинцбург говорил, что назальная вакцина от коронавируса выйдет на клинические исследования в конце 2021 – начале 2022 года, а регистрация препарата может пройти в 2022 году.

По его словам, эта вакцина не отменит необходимость обычной прививки, а станет дополнением к ней, «обеспечивающим еще один барьер на пути инфекции».

Назальная форма вакцины «Спутник» поступит на рынок в первом квартале 2022 года, говорится в сообщении российской вакцины в Twitter со ссылкой на Центр им. Гамалеи.

«Назальная вакцина «Спутник» будет особенно эффективна против самого заразного варианта «Омикрон» не только с точки зрения защиты от инфекции, но и с точки зрения предотвращения распространения», — говорится в сообщении.

12 декабря «ФВ» писал, что договор на исследование первых двух фаз назального «Спутника» заключен 7 декабря 2021 года с компанией «Экселлена Рисерч энд Девелопмент». Исследование будет проводиться в рамках выполнения государственного задания центра, указано в договоре. Сумма контракта — 51 млн руб.

В конце ноября глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев говорил, что уже в 2022 году на международные рынки ожидаются поставки назальной формы вакцины против коронавируса «Спутник V».

pharmvestnik