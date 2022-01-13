Американцы будут бесплатно получать по восемь «домашних» тестов на COVID-19 в месяц

Страховые компании США с 15 января 2022 года оплатят каждому застрахованному жителю до восьми одобренных FDA безрецептурных экспресс-тестов на COVID-19 в месяц. Это часть программы США по расширению доступа к экспресс-тестированию на коронавирусную инфекцию. Страховые компании США с 15 января 2022 года оплатят каждому застрахованному жителю до восьми одобренных FDA безрецептурных экспресс-тестов на COVID-19 в месяц. Это часть программы США по расширению доступа к экспресс-тестированию на коронавирусную инфекцию.

Жители США, имеющие частную или групповую медицинскую страховку, смогут купить экспресс-тест в интернете, аптеке или магазине и оплатить его стоимость через свою программу медицинского страхования или затем возместить затраты, подав заявку. Страховые компании и программы страхования должны покрывать восемь таких безрецептурных «домашних» тестов на каждого застрахованного американца в месяц. Жители страны ничего не должны доплачивать за тесты по страховке. Ограничений по числу тестов нет, если представители медорганизаций проводят тестирование исходя из оценки состояния пациента.

Этот шаг – часть объявленной администрацией президента США Джо Байдена стратегии по расширению доступа к тестированию на COVID-19 из-за распространяющегося в стране штамма «омикрон».

Министерство здравоохранения и социальных служб (HHS) должно предоставить до 50 млн бесплатных «домашних» тестов центрам общественного здравоохранения и клиникам, работающим по программе Medicare. Также создано более 10 тысяч пунктов бесплатного тестирования в аптеках.

В конце декабря 2021 года администрация Джо Байдена объявила о планах по закупке в январе 2022 года 500 млн экспресс-тестов на COVID-19. Американцы бесплатно смогут получить их через специальный сайт. На тот момент в стране наблюдался дефицит тестов, крупнейшим аптечным сетям пришлось ограничить число тестов, выдаваемых в одни руки. Первые контракты уже заключены.

Один из самых популярных «домашних» экспресс-тестов на COVID-19 в США – Abbott Laboratories. Топ-менеджер компании в начале января говорил Bloomberg, что Abbott собирается увеличить число производимых тестов в месяц до 100 млн штук. В январе компания рассчитывает выпустить 70 млн тестов.

В Депздраве Москвы также изучают возможность закупки «домашних» экспресс-тестов. Но, в отличие от США, в России нет подтверждаемой регулятором категории тестов, которые могли бы применяться на дому.