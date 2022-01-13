Наталии Ледяевой снова продлили срок домашнего ареста

Иркутский областной суд 11 января в очередной раз продлил срок домашнего ареста бывшему министру здравоохранения региона Наталии Ледяевой – теперь до 4 февраля 2022 года. Ледяева проходит подозреваемой по делу о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при поставке масок и респираторов в медучреждения Иркутской области. В ноябре 2021 года срок нахождения чиновницы под домашним арестом продлили до 11 января.

Наталия Ледяева занимала пост руководителя Министерства здравоохранения Иркутской области с декабря 2019-го по ноябрь 2020 года. О том, что в отношении чиновницы возбуждено уголовное дело, сообщили в октябре 2020 года. По версии следствия, с мая по октябрь 2020 года Ледяева совместно со своим сыном Ильей Белоусовым и другими фигурантами дела в ходе госзакупок средств индивидуальной защиты (масок и респираторов) для нужд региональных медиков похитила из бюджета 25 млн рублей. Как настаивают следователи, Ледяева знала, что продукция не соответствует условиям контракта, однако подписала документы с поставщиком на приобретение медизделий.

Чиновницу задержали и отправили в СИЗО в декабре 2020 года. Защита экс-министра подала апелляционную жалобу, чтобы оспорить заключение под стражу, но Иркутский областной суд ее отклонил. Позднее, 27 января 2021 года, Наталию Ледяеву все-таки перевели под домашний арест. Затем срок такой меры пресечения неоднократно продлевался – в частности, в октябре 2021 года Кировский районный суд Иркутска по ходатайству следователей продлил его до 29 ноября.

В конце ноября 2021 года решением Иркутского областного суда домашний арест был продлен на 1 месяц и 12 суток – до 11 января 2022 года.

Управление Федеральной антимонопольной службы России по Иркутской области в марте 2021 года также выдало постановление о штрафе в 50 тысяч рублей в отношении Наталии Ледяевой из-за нарушений при заключении контракта на поставку аппаратов ИВЛ. В УФАС посчитали, что выбранный Ледяевой способ закупки медицинской техники не соответствовал принципам, установленным в 44-ФЗ.