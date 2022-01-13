Pfizer сократит часть торгового персонала в США

Pfizer заявила о том, что сократит свой торговый персонал в Соединенных Штатах. В компании считают, что врачи и медработники захотят общаться с продавцами удаленно.

Pfizer заявила о том, что сокращает свой торговый персонал в США. Компания ожидает, что врачи и другие поставщики медицинских услуг захотят меньше общаться лицом к лицу с продавцами после окончания пандемии COVID-19, пишет Reuters.

По словам издания, этот шаг связан с тем, что компания может объявить о выручке в размере более 80 млрд долл. в 2021 году благодаря высоким продажам вакцины против COVID-19. По словам исполнительного директора Pfizer Альберта Бурла, это будет рекордный объем продаж для компании.

«Мы превращаемся в более целенаправленную и инновационную биофармацевтическую компанию и развиваем способы взаимодействия со специалистами здравоохранения во все более цифровом мире, — говорится в заявлении компании. — В составе нашего персонала произойдут некоторые изменения, чтобы обеспечить наличие необходимого опыта и ресурсов для удовлетворения наших растущих потребностей».

Компания не уточнила, сколько рабочих мест она сокращает. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил Reuters, что Pfizer ликвидирует несколько сотен должностей. По словам источника, компания также планирует создать новые позиции в различных областях примерно для половины этих рабочих мест.

Согласно документу, с которым ознакомилось Reuters, Pfizer полагает, что врачи и другие медицинские работники захотят, чтобы в будущем половина их взаимодействий с фармацевтическими компаниями осуществлялась удаленно.

По оценкам аналитиков, выручка Pfizer в этом году вырастет еще больше и превысит 100 млрд долл. Ожидается, что около половины продаж компании в 2022 году будут приходиться на вакцину от COVID-19 и новый пероральный препарат для лечения COVID-19, Paxlovid. В ближайшее время вакцины и Paxlovid будут продаваться напрямую правительствам разных стран.

Николай Соколов

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