Росстат отчитался о росте цен на лекарства на 0,7% в декабре 2021 года

В декабре цены на препараты, не входящие в Перечень ЖНВЛП, выросли на 0,7%, а на лекарства, включенные в список, – на 0,1%. Также на 0,3–0,4% подорожали перевязочные материалы и медицинские товары – шприцы, бинты и вата.
Лекарства, не входящие в Перечень ЖНВЛП, подорожали в декабре 2021 года на 0,7%. Об этом сообщается на сайте Росстата. В том числе подорожали:
- бромгексин и настойка пустырника – на 3,5%;
- линекс – на 1,8%;
- сульфацетамид, троксерутин, корвалол, эссенциале форте Н, йод, поливитамины без минералов отечественные – на 0,7–1%.
При этом подешевели:
- валидол и левомеколь – на 0,6%;
- комбинированные анальгетики – на 0,2%.
Также на 0,1% в декабре снизились цены на препараты, входящие в Перечень ЖНВЛП. Это:
- эналаприл – на 2,6%;
- колекальциферол (витамин D3) – на 0,8%;
- ксилометазолин (галазолин), амоксициллин с клавулановой кислотой – на 0,7%;
- осельтамивир (номидес), азитромицин, супрастин, лоперамид, хлоргексидин, верошпирон, цефтриаксон, апиксабан (эликвис) – на 0,2—0,6%.
В то же время выросли цены на:
- ибупрофен – на 0,9%;
- ацетилсалициловую кислоту (аспирин отечественный) – на 0,7%;
- амброксол, глицин, сеннозиды А и В, амлодипин, нитроглицерин – на 0,3—0,5%.
Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали:
- корригирующие очки – на 0,6%;
- аппараты для измерения артериального давления – на 0,5%;
- бинты – на 0,4%;
- шприцы одноразовые, вата отечественная – на 0,3%.
Вместе с тем на 0,1% подешевели термометры медицинские безртутные (галинстановые).
Григорий Дубов
pharmvestnik