Рекрутеры посчитали зарплаты заведующих аптеками в 30 городах России

Больше всего зарабатывают заведующие аптеками с опытом управления от трех лет в Москве и Санкт-Петербурге, выяснили эксперты SuperJob. Самые низкие зарплаты в Оренбурге и Астрахани. На этой позиции работают в основном женщины.

По данным Исследовательского центра SuperJob, самые высокие среднерыночные зарплаты заведующих аптеками зафиксированы в столичных регионах: в Москве – 100 тыс. руб., Санкт-Петербурге – 90 тыс. руб. Самые низкие – в Оренбурге (в среднем 45 тыс.) и Астрахани (48 тыс. руб.). Обзор зарплат составлен на основе предложений работодателей и ожиданий претендентов на позицию «Заведующий аптекой» в 30 городах России.

Разрыв в уровнях зарплат руководителей аптек может быть довольно большим (см. табл.) На доход, помимо географии аптечного учреждения, влияет уровень профессиональных компетенций, управленческий опыт. Минимальные зарплаты (в I диапазоне) предлагают начинающим руководителям – кандидатам на вакансию заведующего аптекой со средним фармацевтическим образованием и опытом работы фармацевтом/провизором не менее 3 лет.

На зарплаты во II диапазоне могут рассчитывать кандидаты с опытом работы заместителем заведующего/заведующим аптекой от 1 года.

На зарплаты в III диапазоне претендуют заведующие с высоким уровнем управленческих компетенций, системными знаниями в области организации и экономики фармации и опытом работы на позиции не менее двух лет.

Самыми высокооплачиваемыми (IV диапазон зарплат) являются кандидаты с высшим фармацевтическим образованием, стажем работы заведующим аптекой от трех лет, опытом управления несколькими аптеками сети одновременно.

Зарплатный максимум для заведующего аптекой в Москве составляет 200 тыс., Санкт-Петербурге — 180 тыс., во Владивостоке — 150 тыс. руб.

Таблица. Уровни зарплат заведующих аптеками в городах России

Город Зарплатный диапазон, Net, fix,*

в тыс.руб. в месяц Средне-рыночная

зарплата I II III IV Москва 60—70 70—80 80—120 120—200 100 Санкт-Петербург 55—65 65—75 75—110 110—180 90 Архангельск 32—38 38—43 43—65 65—110 55 Астрахань 30—35 35—38 38—60 60—95 48 Белгород 32—37 37—42 42—65 65—105 53 Владивосток 45—53 53—60 60—90 90—150 75 Волгоград 30—35 35—42 42—62 62—105 52 Воронеж 35—40 40—45 45—70 70—115 57 Екатеринбург 40—47 47—55 55—80 80—135 67 Казань 35—40 40—45 45—67 67—112 55 Кемерово 32—37 37—42 42—65 65—105 53 Краснодар 38—45 45—50 50—77 77—130 65 Красноярск 35—40 40—45 45—70 70—115 58 Набережные Челны 32—37 37—42 42—65 65—105 53 Нижний Новгород 35—40 40—45 45—67 67—110 55 Новосибирск 37—42 42—48 48—72 72—120 60 Омск 32—37 37—42 42—65 65—105 53 Оренбург 27—32 32—35 35—55 55—90 45 Пермь 33—40 40—45 45—65 65—110 55 Псков 33—40 40—45 45—65 65—110 55 Ростов-на-Дону 37—43 43—50 50—75 75—125 62 Рязань 35—40 40—45 45—70 70—115 58 Самара 35—40 40—45 45—67 67—110 55 Смоленск 33—40 40—45 44—65 65—110 55 Сочи 45—50 50—60 60—90 90—140 75 Тверь 37—43 43—50 50—75 75—125 62 Уфа 32—37 37—42 42—65 65—105 53 Хабаровск 43—50 50—60 60—85 85—145 72 Челябинск 35—42 42—47 47—70 70—115 58 Ярославль 35—40 40—45 45—70 70—115 57

Источник: SuperJob

* зарплата «на руки», фиксированный оклад

По данным исследования, средний возраст заведующего аптекой в России 42 года. На этой позиции работают в основном женщины (90%). Большинство (80%) имеют высшее образование. Средний срок работы на последнем месте около 5 лет. Почти 20 % участников исследования проявили готовность переехать в другой регион ради интересного предложения о работе.

Наталья Маскина

pharmvestnik