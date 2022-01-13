Рекрутеры посчитали зарплаты заведующих аптеками в 30 городах России

Больше всего зарабатывают заведующие аптеками с опытом управления от трех лет в Москве и Санкт-Петербурге, выяснили эксперты SuperJob. Самые низкие зарплаты в Оренбурге и Астрахани. На этой позиции работают в основном женщины.
По данным Исследовательского центра SuperJob, самые высокие среднерыночные зарплаты заведующих аптеками зафиксированы в столичных регионах: в Москве – 100 тыс. руб., Санкт-Петербурге – 90 тыс. руб. Самые низкие – в Оренбурге (в среднем 45 тыс.) и Астрахани (48 тыс. руб.). Обзор зарплат составлен на основе предложений работодателей и ожиданий претендентов на позицию «Заведующий аптекой» в 30 городах России.
Разрыв в уровнях зарплат руководителей аптек может быть довольно большим (см. табл.) На доход, помимо географии аптечного учреждения, влияет уровень профессиональных компетенций, управленческий опыт. Минимальные зарплаты (в I диапазоне) предлагают начинающим руководителям – кандидатам на вакансию заведующего аптекой со средним фармацевтическим образованием и опытом работы фармацевтом/провизором не менее 3 лет.
На зарплаты во II диапазоне могут рассчитывать кандидаты с опытом работы заместителем заведующего/заведующим аптекой от 1 года.
На зарплаты в III диапазоне претендуют заведующие с высоким уровнем управленческих компетенций, системными знаниями в области организации и экономики фармации и опытом работы на позиции не менее двух лет.
Самыми высокооплачиваемыми (IV диапазон зарплат) являются кандидаты с высшим фармацевтическим образованием, стажем работы заведующим аптекой от трех лет, опытом управления несколькими аптеками сети одновременно.
Зарплатный максимум для заведующего аптекой в Москве составляет 200 тыс., Санкт-Петербурге — 180 тыс., во Владивостоке — 150 тыс. руб.
Таблица. Уровни зарплат заведующих аптеками в городах России
|Город
|Зарплатный диапазон, Net, fix,*
в тыс.руб. в месяц
|Средне-рыночная
зарплата
|I
|II
|III
|IV
|Москва
|60—70
|70—80
|80—120
|120—200
|100
|Санкт-Петербург
|55—65
|65—75
|75—110
|110—180
|90
|Архангельск
|32—38
|38—43
|43—65
|65—110
|55
|Астрахань
|30—35
|35—38
|38—60
|60—95
|48
|Белгород
|32—37
|37—42
|42—65
|65—105
|53
|Владивосток
|45—53
|53—60
|60—90
|90—150
|75
|Волгоград
|30—35
|35—42
|42—62
|62—105
|52
|Воронеж
|35—40
|40—45
|45—70
|70—115
|57
|Екатеринбург
|40—47
|47—55
|55—80
|80—135
|67
|Казань
|35—40
|40—45
|45—67
|67—112
|55
|Кемерово
|32—37
|37—42
|42—65
|65—105
|53
|Краснодар
|38—45
|45—50
|50—77
|77—130
|65
|Красноярск
|35—40
|40—45
|45—70
|70—115
|58
|Набережные Челны
|32—37
|37—42
|42—65
|65—105
|53
|Нижний Новгород
|35—40
|40—45
|45—67
|67—110
|55
|Новосибирск
|37—42
|42—48
|48—72
|72—120
|60
|Омск
|32—37
|37—42
|42—65
|65—105
|53
|Оренбург
|27—32
|32—35
|35—55
|55—90
|45
|Пермь
|33—40
|40—45
|45—65
|65—110
|55
|Псков
|33—40
|40—45
|45—65
|65—110
|55
|Ростов-на-Дону
|37—43
|43—50
|50—75
|75—125
|62
|Рязань
|35—40
|40—45
|45—70
|70—115
|58
|Самара
|35—40
|40—45
|45—67
|67—110
|55
|Смоленск
|33—40
|40—45
|44—65
|65—110
|55
|Сочи
|45—50
|50—60
|60—90
|90—140
|75
|Тверь
|37—43
|43—50
|50—75
|75—125
|62
|Уфа
|32—37
|37—42
|42—65
|65—105
|53
|Хабаровск
|43—50
|50—60
|60—85
|85—145
|72
|Челябинск
|35—42
|42—47
|47—70
|70—115
|58
|Ярославль
|35—40
|40—45
|45—70
|70—115
|57
Источник: SuperJob
* зарплата «на руки», фиксированный оклад
По данным исследования, средний возраст заведующего аптекой в России 42 года. На этой позиции работают в основном женщины (90%). Большинство (80%) имеют высшее образование. Средний срок работы на последнем месте около 5 лет. Почти 20 % участников исследования проявили готовность переехать в другой регион ради интересного предложения о работе.
Наталья Маскина
pharmvestnik