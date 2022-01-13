Sanofi и Exscientia заключают сделку на 5,2 млрд долл. для развития терапий на базе ИИ

Компании Sanofi и Exscientia заключили партнерское соглашение на 5,2 млрд долл. для развития терапий на базе искусственного интеллекта. Ключевой технологией в центре сотрудничества станет платформа персонализированной медицины Exscientia.

Sanofi и Exscientia заявили о планах по заключению соглашения о сотрудничестве в области исследований и лицензирования, пишет PMLive. Партнерство будет фокусироваться на разработке до 15 новых кандидатных препаратов в области онкологии и иммунологии с использованием технологий искусственного интеллекта.

Согласно условиям соглашения, Sanofi выплатит Exscientia авансовый платеж в размере 100 млн долларов. Exscentia также имеет право на выплаты в зависимости от определенных этапов исследований, клинических разработок, нормативных и коммерческих этапов в совокупном размере примерно до 5,2 млрд долл.

В рамках этого сотрудничества компании намерены ускорить поиск лекарств и улучшить доступ пациентов к препаратам с помощью платформы персонализированной медицины, принадлежащей Exscientia. Сама платформа исповедует подход «пациент в первую очередь», используя образцы тканей человека в ранних исследованиях лекарственных средств.

Используя этот подход, ученые Exscientia продвигают идею ориентированности препаратов на пациента на ранних этапах процесса создания средств, пишет PMLive. Это достигается путем интеграции данных о пациентах, заболеваниях и клинических данных в программы по разработке потенциальных кандидатных препаратов.

В рамках партнерства Exscientia возьмет на себя ведущую роль как в разработке низкомолекулярных препаратов, так и в процессах оптимизации производства, вплоть до стадии выдвижения средств на разработку. Sanofi возьмет на себя ответственность за доклинические и клинические разработки, производство препаратов и дальнейшую коммерциализацию.

Руководитель глобального отдела исследований и главный научный сотрудник Sanofi Фрэнк Нестле заявил, что компания «с нетерпением ожидает углубления нашей работы с Exscientia, лидером в использовании искусственного интеллекта для модернизации всех аспектов открытия и разработки лекарств».

pharmvestnik