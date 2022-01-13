В Москве изучат эффективность применения 10 препаратов для лечения онкологических заболеваний

Департамент здравоохранения Москвы определил 10 препаратов для лечения онкологических заболеваний, эффективность применения которых будет изучаться в течение года. По результатам исследования их планируется включить в программу льготного лекарственного обеспечения.

Глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун 30 декабря 2021 года подписал приказ №1336, в соответствии с которым с 1 января по 31 декабря 2022 года в городе будет проводиться наблюдательное исследование по определению эффективности применения 10 лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний.

В перечень вошли:

абемациклиб, алпелисиб, апалутамид, дурвалумаб, кабозантиниб, олапариб, осимертиниб, пролголимаб, талазопариб, энзалутамид.

Городские власти компенсируют пациентам покупку этих лекарств. Для всех препаратов установлены конечные точки, а также ожидаемый клинический эффект.

По результатам изучения эффективности применения этих лекарств главный внештатный онколог Москва Игорь Хатьков во взаимодействии с общественной организацией «Московское онкологическое общество» должен представить в департамент предложения о возможности включения этих лекарств в систему льготного лекарственного обеспечения.

В исследовании могут принимать участие дееспособные пациенты старше 18 лет, проживающие в Москве. О возможности участия в таком исследовании пациентам должны сообщать лечащие врачи-онкологи. Врачи наблюдают состояние пациента не реже одного раза в месяц.

В декабре «ФВ» писал, что правительство Москвы расширило программу обеспечения онкологических пациентов современной лекарственной терапией. В 2022 году онкобольных будут обеспечивать лекарствами по четырем новым нозология: раком мочевого пузыря, яичника, желудка, головы и шеи. Они получат таргетные и иммунные препараты.

Елена Сидорова

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