В Москве изучат эффективность применения 10 препаратов для лечения онкологических заболеваний

Департамент здравоохранения Москвы определил 10 препаратов для лечения онкологических заболеваний, эффективность применения которых будет изучаться в течение года. По результатам исследования их планируется включить в программу льготного лекарственного обеспечения.
Глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун 30 декабря 2021 года подписал приказ №1336, в соответствии с которым с 1 января по 31 декабря 2022 года в городе будет проводиться наблюдательное исследование по определению эффективности применения 10 лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний.
В перечень вошли:
- абемациклиб,
- алпелисиб,
- апалутамид,
- дурвалумаб,
- кабозантиниб,
- олапариб,
- осимертиниб,
- пролголимаб,
- талазопариб,
- энзалутамид.
По результатам изучения эффективности применения этих лекарств главный внештатный онколог Москва Игорь Хатьков во взаимодействии с общественной организацией «Московское онкологическое общество» должен представить в департамент предложения о возможности включения этих лекарств в систему льготного лекарственного обеспечения.
В исследовании могут принимать участие дееспособные пациенты старше 18 лет, проживающие в Москве. О возможности участия в таком исследовании пациентам должны сообщать лечащие врачи-онкологи. Врачи наблюдают состояние пациента не реже одного раза в месяц.
В декабре «ФВ» писал, что правительство Москвы расширило программу обеспечения онкологических пациентов современной лекарственной терапией. В 2022 году онкобольных будут обеспечивать лекарствами по четырем новым нозология: раком мочевого пузыря, яичника, желудка, головы и шеи. Они получат таргетные и иммунные препараты.
Елена Сидорова
pharmvestnik