Гинцбург объяснил отсутствие необходимости доработки «Спутника» под «Омикрон»

У привитых «Спутником V» образуется широкий спектр вируснейтрализующих антител и поэтому она эффективно работает против варианта коронавируса «Омикрон». Необходимости в доработке вакцины нет, считает Александр Гинцбург.

Вакцину «Спутник V», в отличие от мРНК-препаратов компаний Pfizer/BioNTech и Moderna, не нужно модифицировать под новый вариант COVID-19 «Омикрон», сообщил «Интерфаксу» директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, вакцинация «Спутником V» и ревакцинация «Спутником Лайт» через шесть месяцев остается актуальной схемой профилактики заболевания.

«В мРНК-вакцинах фиксированная конформация S-белка, которая хорошо работает против «уханьского» варианта, а у нас в «Спутнике» — не фиксированная, она вся изгибается, как змея. И поэтому количество специфических антител у привитых «Спутником» по широте гораздо больше, то есть образуется более широкий спектр вируснейтрализующих антител», — сказал глава Центра им. Гамалеи.

Как писал «ФВ» 11 января, ВОЗ призвала мировые страны обновить имеющиеся у них вакцины против COVID-19 для эффективного противодействия варианту коронавируса «Омикрон». Препараты должны основываться на материале, генетически и антигенно близком к нынешним штаммам COVID-19, чтобы и дальше соответствовать критериям ВОЗ.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил о проведении исследования с участием ученых из Центра им. Гамалеи и итальянского Института Спалланцани, которое показало эффективность ревакцинации «Спутником Лайт» против «Омикрона».

Елена Сидорова

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