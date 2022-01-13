Минздрав разрешил исследование перорального препарата от COVID-19 молнупиравир

Компания «Фармасинтез» получила разрешение на клиническое исследование препарата молнупиравир. Это противовирусный пероральный препарат для лечения COVID-19, включенный в обновленные схемы лечения Минздрава. Патент на молнупиравир принадлежит компании MSD.
Минздрав выдал разрешение на клиническое исследование препарата молнупиравир компании «Фармасинтез». Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств, проводится III фаза клинического исследования, в которой изучается оценка эффективности, безопасности, переносимости препарата. Его будут принимать 290 пациентов в капсулах по 400 мг. Клинические испытания планируется проводить в четырех центрах в Ярославле.
Разработкой молнупиравира занимается компания MSD (в США и Канаде — Merck&Co) и Ridgeback Biotherapeutics под торговым названием Lagevrio. Молнупиравир является противовирусным препаратом прямого действия, который, встраиваясь в геном, нарушает процесс репликации коронавируса. Молнупиравир применяется перорально.
FDA выдало экстренное разрешение на применение молнупиравира в США в конце декабря. Препарат рекомендован в первые пять дней появления симптомов амбулаторным пациентам старше 18 лет.
Молнупиравир включен в 14-ю версию рекомендаций Минздрава по лечению COVID-19. Он вошел в перечень разрешенных противовирусных препаратов. Изменения в документ внесены 28 декабря 2021 года.
Ранее Минздрав выдал компании «Р-фарм» разрешение на обращение в период пандемии молнупиравира, торговое название «Лагеврио». В конце 2021 года еще одна российская компания – «Промомед» подала документы на регистрацию препарата молнупиравир с торговым названием «Омнивир».
Вероника Догузова
pharmvestnik