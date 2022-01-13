Минздрав разрешил исследование перорального препарата от COVID-19 молнупиравир

Минздрав выдал разрешение на клиническое исследование препарата молнупиравир компании «Фармасинтез». Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств, проводится III фаза клинического исследования, в которой изучается оценка эффективности, безопасности, переносимости препарата. Его будут принимать 290 пациентов в капсулах по 400 мг. Клинические испытания планируется проводить в четырех центрах в Ярославле.

Разработкой молнупиравира занимается компания MSD (в США и Канаде — Merck&Co) и Ridgeback Biotherapeutics под торговым названием Lagevrio. Молнупиравир является противовирусным препаратом прямого действия, который, встраиваясь в геном, нарушает процесс репликации коронавируса. Молнупиравир применяется перорально.

FDA выдало экстренное разрешение на применение молнупиравира в США в конце декабря. Препарат рекомендован в первые пять дней появления симптомов амбулаторным пациентам старше 18 лет.

Молнупиравир включен в 14-ю версию рекомендаций Минздрава по лечению COVID-19. Он вошел в перечень разрешенных противовирусных препаратов. Изменения в документ внесены 28 декабря 2021 года.

Ранее Минздрав выдал компании «Р-фарм» разрешение на обращение в период пандемии молнупиравира, торговое название «Лагеврио». В конце 2021 года еще одна российская компания – «Промомед» подала документы на регистрацию препарата молнупиравир с торговым названием «Омнивир».

Вероника Догузова

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