FDA добавило новый побочный эффект у вакцины Johnson & Johnson

FDA добавило иммунную тромбоцитопению в список побочных эффектов вакцины против COVID-19 от Johnson & Johnson. Ранее аналогичный шаг предприняли в EMA.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США дополнило информационный бюллетень вакцины против COVID-19 от компании Johnson & Johnson. Агентство включило в него редкий побочный эффект нарушения свертываемости крови, называемый иммунной тромбоцитопенией, пишет Reuters.

«Сообщения о нежелательных явлениях после использования вакцины Janssen против COVID-19… предполагают повышенный риск иммунной тромбоцитопении в течение 42 дней после вакцинации», — говорится в письме регулятора, направленном J&J. По данным FDA, симптомы включают легкие кровоподтеки или небольшие пятна крови под кожей, а также чрезмерное кровотечение.

Дополнения бюллетеня повторяет аналогичные шаги в отношении вакцины со стороны других регулирующих органов, в том числе Европейского агентства по лекарственным средствам. В октябре EMA добавило указание о рисках иммунной тромбоцитопении, а также венозной тромбоэмболии у пациентов.

Вакцины J&J и AstraZeneca основаны на схожей платформе вирусных векторов. Ранее обнаружилось, что обе вакцины ассоциировались с другим очень редким эффектом, сочетанием свертываемости крови и низкого количества тромбоцитов, известным как тромбоз с синдромом тромбоцитопении.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в прошлом месяце рекомендовали американцам выбрать одну из двух других разрешенных вакцин против COVID-19 от Pfizer и BioNTech или Moderna вместо однократной дозы J&J из-за побочных эффектов последней.

Николай Соколов

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