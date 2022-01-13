ФМБА зарегистрировало тест-систему для выявления варианта «Омикрон»

В России зарегистрирована первая тест-система, выявляющая вариант «Омикрон» за 1,5 часа даже в инкубационном периоде и у бессимптомных носителей.

Росздравнадзор зарегистрировал разработанный ФМБА набор реагентов «АмплиТест SARS-CoV-2 VOC v.3» для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 генетических вариантов «Омикрон» и «Дельта», сообщается на сайте агентства.

«Разработанный набор реагентов позволяет за 1,5 часа с высокой чувствительностью выявлять и дифференцировать в одной пробирке геноварианты вирусов «Омикрон» и «Дельта». Актуальность разработки данного набора продиктована необходимостью быстрой детекции нового варианта «Омикрон» на фоне его молниеносного распространения и вытеснения циркулирующего в настоящее время варианта «Дельта»», – заявил заместитель директора ЦСП ФМБА России Герман Шипулин.

В сообщении агентства указано, что наборы «АмплиТест» позволяют выявить РНК коронавируса даже в инкубационном периоде и у бессимптомных носителей.

Главный санитарный врач Анна Попова, выступая 11 января на заседании правительства, заявила, что в России «Омикрон» выявлен у 305 человек в 13 субъектах.

По ее словам, существуют реальные риски очень интенсивного роста случаев заболевания.

«То, что сегодня мы видим, к сожалению, создает в пессимистичном варианте прогноз по возможному росту количества выявленных случаев, связанных с ковид-инфекцией, до шестизначных цифр на территории Российской Федерации», – сказала Попова.

Елена Сидорова

pharmvestnik