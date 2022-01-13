Правительство снизило лимиты субсидий на производство отечественных медизделий

Правительство утвердило изменения в правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на реализацию проектов по разработке современных технологий, организации производства и реализации на их основе конкурентоспособных медицинских изделий, утвержденных постановлением от 16.11.2019 г. №1463. Документ опубликован на портале правовой информации.

По новым правилам производители российских инновационных медизделий смогут рассчитывать на возмещение за счет федеральных средств только половины потраченных на их разработку денежных средств. Ранее размер субсидии мог достигать 70% затрат на внедрение проекта.

С нового года поддержка импортозамещения в медицинской промышленности будет осуществляться в рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» вместо госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности».

Поменялся и порядок формирования и утверждения перечня стратегических направлений, т.е. наименований конкретных видов медицинских изделий, по которым будет предоставляться государственная поддержка. Полномочия по его формированию разделили между собой Минздрав и Минпромторг.

Минздрав будет определять конкретные наименования и характеристики медизделий, а Минпромторг на основании поступивших от Минздрава предложений установит максимальные сроки для реализации проекта по разработке и производству инновационного медоборудования или расходников.

Межведомственная комиссия при Министерстве промышленности ежегодно будет утверждать перечни стратегических направлений. Комиссия для каждого из направлений также должна определить минимальные критерии результативности проектов и максимальные размеры субсидий на один проект и в целом на направление.

Субсидия предоставляется по результатам конкурса компаниям, предложившим лучшие показатели достижения целевого результата по каждому из стратегических направлений. Максимальный срок предоставления субсидии – три года.

Таисия Кубрина

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