ФАС согласовала предельную цену на пероральный препарат для терапии СМА

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 11 января согласовала предельную цену на пероральный препарат для терапии спинальной мышечной атрофии (СМА) Эврисди (рисдиплам) от Roche на уровне 605,6 тысяч рублей за упаковку. Препарат наряду с другими лекарствами вошел в перечень ЖНВЛП на 2022 год. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 11 января согласовала предельную цену на пероральный препарат для терапии спинальной мышечной атрофии (СМА) Эврисди (рисдиплам) от Roche на уровне 605,6 тысяч рублей за упаковку. Препарат наряду с другими лекарствами вошел в перечень ЖНВЛП на 2022 год.

Информация о регистрации предельной цены на рисдиплам внесена в ГРЛС 12 января. В расчете на курс лечения предельная стоимость годового курса терапии рисдипламом для детей до двух лет обойдется в 7,9 млн рублей без НДС (13 флаконов), для детей старше двух лет – 13,9 млн рублей без НДС (23 флакона).

Эврисди (рисдиплам) зарегистрирован в России в ноябре 2020 года. Рисдиплам вошел в перечень ЖНВЛП на 2022 год.

Фонд «Круг добра» закупает рисдиплам для детей со СМА, препарат поставляет компания «Ирвин» (входит в ГК «Фармэко»). Фонд закупал рисдиплам по цене 334,7 тысяч рублей, следует из ЕИС в сфере закупок.

В декабре 2021 года стало известно, что «Ирвин» ведет переговоры с Roche о локализации производства рисдиплама в России.

В феврале 2021 года попечительский совет благотворительного фонда «Круг добра» утвердил три препарата для терапии СМА, которые будут закупаться за счет организации: Эврисди, Спинраза (нусинерсен) от Biogen и Janssen и не зарегистрированная на тот момент в РФ Золгенсма (онасемноген абепарвовек) от Novartis. Спинраза входит в перечень ЖНВЛП с 2021 года. Предельная цена препарата составляет 5,13 млн рублей за упаковку.

Весной «Круг добра» завершил плановую закупку рисдиплама и нусинерсена. В начале августа в организации сообщили о подписании договора с компанией-разработчиком Золгенсмы на поставку препарата фонду. В начале декабря генотерапевтический препарат зарегистрировали в России, а также пересмотрели критерии его назначения детям.