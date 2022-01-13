ФАС согласовала предельную цену на пероральный препарат для терапии СМА

Информация о регистрации предельной цены на рисдиплам внесена в ГРЛС 12 января. В расчете на курс лечения предельная стоимость годового курса терапии рисдипламом для детей до двух лет обойдется в 7,9 млн рублей без НДС (13 флаконов), для детей старше двух лет – 13,9 млн рублей без НДС (23 флакона).
Эврисди (рисдиплам) зарегистрирован в России в ноябре 2020 года. Рисдиплам вошел в перечень ЖНВЛП на 2022 год.
Фонд «Круг добра» закупает рисдиплам для детей со СМА, препарат поставляет компания «Ирвин» (входит в ГК «Фармэко»). Фонд закупал рисдиплам по цене 334,7 тысяч рублей, следует из ЕИС в сфере закупок.
В декабре 2021 года стало известно, что «Ирвин» ведет переговоры с Roche о локализации производства рисдиплама в России.
В феврале 2021 года попечительский совет благотворительного фонда «Круг добра» утвердил три препарата для терапии СМА, которые будут закупаться за счет организации: Эврисди, Спинраза (нусинерсен) от Biogen и Janssen и не зарегистрированная на тот момент в РФ Золгенсма (онасемноген абепарвовек) от Novartis. Спинраза входит в перечень ЖНВЛП с 2021 года. Предельная цена препарата составляет 5,13 млн рублей за упаковку.
Весной «Круг добра» завершил плановую закупку рисдиплама и нусинерсена. В начале августа в организации сообщили о подписании договора с компанией-разработчиком Золгенсмы на поставку препарата фонду. В начале декабря генотерапевтический препарат зарегистрировали в России, а также пересмотрели критерии его назначения детям.
Фото: f-sma.ru