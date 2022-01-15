Бедные страны избавились от сотни миллионов доз вакцин от COVID-19

ЮНИСЕФ заявил, что развивающиеся и развитые государства утилизировали более 100 млн доз вакцин от COVID-19, поставленных в рамках COVAX. Большинство препаратов имели истекший срок годности.

Бедные страны в прошлом месяце забраковали более 100 млн доз вакцин от COVID-19, предоставленных им в рамках глобальной программы COVAX. Основной причиной было истечение срока годности препаратов, сообщила представитель ЮНИСЕФ Этлева Кадилли агентству Reuters.

Кадилли также отметила, что государства третьего мира оттягивали сроки поставок вакцин из-за нехватки складских помещений и холодильников для их хранения. Кроме того, по ее словам, на местных складах остается большое количество неиспользованных вакцин.

Согласно данным ЮНИСЕФ, в настоящее время на складах стран периферии насчитывается около 681 млн доз неиспользованных вакцин. Более 30 государств, среди которых такие крупные государства, как Демократическая Республика Конго и Нигерия, до сих пор использовали менее половины полученных ими противоковидных препаратов.

Инициатива COVAX, возглавляемая Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поставила около 1 млрд вакцин от COVID-19 в 144 страны. Программа является основным поставщиком препаратов в бедные страны.

Поставки в третий мир в течение долгого времени были ограничены из-за нехватки вакцин, но в последнем квартале 2021 года их экспорт в развивающиеся и неразвитые государства вырос в геометрической прогрессии благодаря пожертвованиям, сделанным развитыми странами. Однако, как подчеркивается, предоставляемые ими вакцины имели относительно короткий срок годности.

По данным ВОЗ, лишь 8% населения бедных государств получили свою первую дозу вакцины.

Владимир Заболотских

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