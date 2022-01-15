Sanofi объявила о планах стать самым сильным иммунологическим брендом на фармрынке

Sanofi заявила о планах собрать самый дорогой на рынке портфель препаратов и технологий в сфере иммунологии. Компания готова стать самым сильным в фармацевтической отрасли брендом благодаря ряду подписанных контрактов и планов продаж блокбастеров.

Финансовый директор Sanofi Жан-Батист Шасселу де Шатийон заявил, что компания планирует стать самым сильным в фармацевтической отрасли брендом иммунологических препаратов, сообщает FiercePharma. По его словам, к этому располагает успех препарата против экземы «Дупиксент», который уже стал блокбастером на мировых рынках.

«Мы действительно чувствуем, что можем создать самую сильную франшизу в области иммунологии среди крупных фармацевтических компаний», — заявил финансовый директор Sanofi в ходе 40-й ежегодной конференции J.P. Morgan Healthcare.

Там также выступил генеральный директор компании Пол Хадсон. По его словам, динамика развития компании за последнее время поможет достичь заявленной цели.

В частности, он упомянул, что «Дупиксент» может принести компании более 10 млрд евро к концу года. Также рекордные показатели продемонстрировали подразделения гриппа и потребительского здоровья. Он заявил, что компания расширила географию, открыв бизнес в Китае, а в 2021 году добилась присвоения семи новых показаний для противоопухолевого средства «Сарклиза» и «Дупиксента».

Кроме того, в прошлом году компания подписала контракты с Kymab, Tidal Therapeutics, Translate Bio, Kadmon Holdings, Origimm Biotechnology и Amunix. Сделки укрепили позиции компании в области иммунологии, иммуноонкологии и вакцин. По итогам сделки с Kadmon Sanofi приобрела недавно одобренное FDA лекарство против отторжения трансплантатов Rezurock.

Кроме того, компания уделяет особое внимание вакцинам. В сентябре Sanofi заявила об отказе от создания собственной вакцины от COVID-19. Вместо этого производитель сосредоточится на разработке совместной с британской компанией GlaxoSmithKline вакцине, основанной на технологии рекомбинантных белков.

Николай Соколов

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