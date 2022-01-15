Минэкономики к апрелю разработает законопроект по онлайн-продаже рецептурных лекарств

В соответствии с планом законопроектной деятельности правительства на 2022 год Минэкономразвития должно к апрелю подготовить порядок проведения эксперимента по розничной онлайн-торговле дистанционным способом рецептурными лекарствами. К августу документ должен поступить в Госдуму.

Михаил Мишустин подписал план законопроектной деятельности правительства на 2022 год, сообщается на сайте кабмина. Планируется разработать и внести в Госдуму 127 законопроектов.

В частности, Минэкономразвития поручено в апреле представить в правительство законопроект «О проведении эксперимента по розничной торговле дистанционным способом лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту на лекарственный препарат». В Госдуму документ должен быть представлен в августе. В октябре 2021 года глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что такой эксперимент планируется начать с 1 января 2022 года в отдельных регионах, но необходимые документы так и не были разработаны и одобрены.

Минздраву поручено к июлю разработать изменения в Федеральный закон «О биомедицинских клеточных продуктах» и Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» (для гармонизации понятийного аппарата с Правилами регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения). В Госдуму документ должен быть внесен в ноябре.

Кроме того, Минздрав должен к маю разработать поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, в соответствии с которыми будет установлена ответственность за распространение в средствах массовой информации, а также в соцсетях предложений о торговле поддельными медицинскими документами. Министерство также должно подготовить поправки в законодательство, в соответствии с которыми Росздравнадзор получит полномочия принимать решение о блокировке интернет-ресурсов, содержащих такую информацию, а также определять основания, необходимые для включения таких ресурсов в реестр информации, распространение которой в России запрещено.

Елена Сидорова

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