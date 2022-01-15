BMS и Century Therapeutics подписали соглашение по разработке препаратов для лечения онкологии

Bristol Myers Squibb (BMS) и Century Therapeutics подписали соглашение о сотрудничестве по разработке препаратов для лечения злокачественных новообразований и солидных опухолей. Сумма сделки составит до 3 млрд долл.

Компании Bristol Myers Squibb и Century Therapeutics объявили о сотрудничестве в области исследований и лицензирования в целях разработки ряда программ для лечения гематологических злокачественных новообразований и солидных опухолей. Об этом пишет издание PMLive.

Компании разработают и будут коммерциализировать до четырех программ, основанных на использовании индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (иПСК), сконструированных естественных клеток-киллеров (iNK) и Т-клеток.

Первые две программы будут включать проекты по лечению острого миелоидного лейкоза и множественной миеломы. По условиям соглашения, BMS также имеет возможность инициировать еще две дополнительные программы с Century при соблюдении определенных условий.

Согласно условиям сделки, Century получит авансовый платеж в размере 100 млн долл., также BMS вложит 50 млн долл. в акции Century Therapeutics.

Century Therapeutics также получит потенциальные 3 млрд долл. в виде промежуточных платежей наряду с лицензионными отчислениями от глобальных продаж продукции в рамках различных программ партнерства.

Главный исполнительный директор Century Therapeutics Лало Флорес заявил: «Мы рады сотрудничеству с Bristol Myers Squibb, мировым лидером в области онкологии и гематологии, для дальнейшего расширения нашей линейки продуктов клеточной терапии, полученных из иПСК, для лечения сложных гематологических и солидных злокачественных опухолей».

В соответствии с условиями соглашения Century берет на себя ответственность за поиск кандидатных препаратов для разработки и деятельности по доклиническим исследованиям. После чего BMS будет нести ответственность за деятельность по коммерциализации и клиническим разработкам.

Николай Соколов

pharmvestnik